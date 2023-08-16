Чому Україну не запросили, а Путіна покликали на саміт G20: голова МЗС Індії назвав причину

В столиці Індії Нью-Делі скоро відбудеться саміт "Великої двадцятки" на рівні глав держав. Нещодавно стало відомо, що на цей захід покликали Владіміра Путіна, а представників України немає у списку гостей.

У списках запрошених на саміт G20 не було українських представників навіть серед гостей, чиї країни не входять до "Великої двадцятки". Проте на цей захід запросили Владіміра Путіна у той час, як Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну.

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Як це пояснила Індія

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не покликали на цей захід. Він заявив, що Індія, крім країн "Двадцятки", запросила Маврикій, Бангладеш, Іспанію, Нігерію, Єгипет, Оман, Сінгапур, ОАЕ, Нідерланди. Таке рішення він пояснив тим, що платформа G20 присвячена економічному зростанню та розвитку, а не вирішенню конфліктів.

Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Радбез ООН,

– сказав голова індійської дипломатії.

Водночас Джайшанкар назвав "міцними" відносини України та Індії в різних сферах. За його словами, індійський прем'єр Нарендра Моді неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою.

Що кажуть експерти про запрошення Путіна на саміт G20

Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом зауважив, що російського диктатора покликали на цей захід через гроші. Адже Росія є одним з трьох торговельних партнерів Індії.

Однак не факт, що Путін наважиться летіти в Нью-Делі. Це припустив колишній розвідник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, президент країни-агресорки став світовим вигнанцем, з яким мало хто спілкується. Він зауважив, що російський диктатор боїться користуватися літаком за межами Росії через страх бути збитим.

, проведення саміту G20 заплановане на 9 та 10 вересня в Нью-Делі.