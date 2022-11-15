В Індонезії стартував саміт G20: комюніке проти "епохи війни" та заяви лідерів

На індонезійському острові Балі почався саміт "Великої двадцятки". Його відкрив президент Індонезії Джоко Відодо, який закликав "зупинити війну".

Відодо не уточнив про яку саме війну мовиться, пише 24 канал. Сказав тільки, що під час неї світу буде важко рухатися вперед. Очевидно, мовилось про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Що вже заявили на саміті

На думку президента Індонезії, бути відповідальним – означає створювати ситуації не з нульовою сумою, бути відповідальним – це покласти край війні.

Якщо війна не закінчиться, світу буде важко рухатися вперед,

– цитує слова президента Індонезії Reuters.

Окрім того, Financial Times повідомило, що лідери країни "Великої двадцятки" погодять проєкт комюніке про відмову від "епохи війни". Посилаючись на документ, видання зауважує, що в комюніке:

є заклики не допустити "епохи війни";

мовиться про те, що застосування чи загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими;

більшість країн G20 засуджують війну Росії в Україні.

Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі. Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Нинішня епоха не повинна бути "епохою війни",

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, ще 14 листопада ЗМІ написали, що дипломати країн G20 нарешті узгодили проєкт спільної заяви саміту. Процес затягнувся через Росію та розбіжності щодо жорсткості критики у бік країни-окупантки.

Однак, за даними преси, у спільній заяві буде написано про засудження війни і Росія її схвалить, хоч і продовжує говорити нісенітниці про нібито "спецоперацію".

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Саміт G20 в Індонезії: важливе

Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на острові Балі в Індонезії.

Перед цим, 14 листопада, Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. На Балі лідери говорили й про Україну.

Речник Міністерства закордонних Справ Олег Ніколенко розповів, що українську делегацію очолює Президент України, який бере участь в саміті онлайн. А на Балі фізично присутній посол України в Індонезії Василь Гамянін – він представляє там нашу делегацію де-факто.

Від Росії поїхав Сєргєй Лавров, який навіть потрапив у лікарню на Балі, хоч сам це спростував. Через нього, за даними The Guardian, лідери країн "Великої двадцятки" не робитимуть спільне фото.

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