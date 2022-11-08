Навіть якщо там буде Путін: у Байдена хочуть, щоб Україна брала участь у саміті G20
Джерело:Baha Breaking News
У Білому домі наполягають на тому, щоб Україна була присутньою на саміті G20. Захід відбудеться в Індонезії на Балі 15 –16 листопада.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати Америки виступають за участь України у майбутньому саміті Великої двадцятки. Навіть якщо на ньому буде присутня Росія.
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Байден не хоче зустрічатись з Путіним
Представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20. Також Карін Жан-П'єр президент Сполучених Штатів Джо Байден "не має наміру" зустрічатися зі своїм російським колегою Владіміром Путіним під час саміту G20.
За її словами, Сполучені Штати будуть захищати Україну та засуджувати Росію через розв'язання жорстокої війни.Зверніть увагу! Зеленський поставив світ перед вибором. Він запитав у політиків, у якій компанії вони хочуть проводити саміт: разом з президентом України чи в компанії воєнного злочинця, який влаштував геноцид і гуманітарну катастрофу в Європі. Цілком імовірно, що такий крок Зеленського взагалі ставить під загрозу проведення G20.
Саміт G20: основні моменти
- На Балі 15 – 16 листопада відбудеться саміт G20. Подію може відвідати кремлівський диктатор Владімір Путін.
- Зеленський запевнив, що не братиме участі в саміті, якщо на ньому буде Владімір Путін. Президента США Джо Байден також заявляв, що не планує розмовляти з кривавим диктатором.
- Крім того, президент США Джозеф Байден також не хоче не хоче бачитися на саміті "Великої двадцятки" з кремлівським диктатором.
- Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до саміту Росія продовжуватиме вдаватися до цинічних масованих атак ракетами та дронами. Це окупантам потрібно для того, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.
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