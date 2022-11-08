Навіть якщо там буде Путін: у Байдена хочуть, щоб Україна брала участь у саміті G20

У Білому домі наполягають на тому, щоб Україна була присутньою на саміті G20. Захід відбудеться в Індонезії на Балі 15 –16 листопада.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати Америки виступають за участь України у майбутньому саміті Великої двадцятки. Навіть якщо на ньому буде присутня Росія.

До речі Чи поїде Зеленський на саміт G20, якщо там буде Путін: президент розставив усі крапки над "і"

Байден не хоче зустрічатись з Путіним

Представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20. Також Карін Жан-П'єр президент Сполучених Штатів Джо Байден "не має наміру" зустрічатися зі своїм російським колегою Владіміром Путіним під час саміту G20.

За її словами, Сполучені Штати будуть захищати Україну та засуджувати Росію через розв'язання жорстокої війни.

Саміт G20: основні моменти

Зеленський поставив світ перед вибором. Він запитав у політиків, у якій компанії вони хочуть проводити саміт: разом з президентом України чи в компанії воєнного злочинця, який влаштував геноцид і гуманітарну катастрофу в Європі. Цілком імовірно, що такий крок Зеленського взагалі ставить під загрозу проведення G20.

Варте уваги – чому Росії не має бути на G20: дивіться відео