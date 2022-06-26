Саміт G7 має відреагувати на російські удари по Києву, – ОП

У Мюнхені 26 червня стартує саміт G7, в якому візьмуть участь світові лідери. Під час заходу політики мають відреагувати на ракетні удари росіян по Києву.

Санкції мають бути агресивнішими, наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Важливо Атака по багатоповерхівці та щонайменше 5 поранених: що відомо про ракетні удари по Києву

Потрібна жорсткіша реакція

Єрмак наголосив, що ембарго на експорт золота – це добре, але у новому санкційному пакеті ЄС потрібне ще газове ембарго. Відповіддю на продовольчу кризу мають бути військові конвої для розблокування українських портів.

Крім того, глава ОП переконаний, що Росію необхідно визнати країною-спонсором тероризму. Ворог розуміє лише силу, тому аби його перемогти, Україна потребує більше важкого озброєння.

Саміт G7 має відреагувати на російські удари по Києву,

– додав Єрмак.

Ракетні удари – "послання" Путіна до Заходу

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що сьогоднішні атаки – послання від "клану Путіна" лідерам G7. Російський диктатор може перевіряти реакцію Заходу.

"Я відправляю ракети по центру Києва, поруч із вашими посольствами. І що ви зробите? Відмовитеся платити за газ у рублях?" — питає з презирством Путін. Чи не захочете нашої нафти, зерна, металу?", – написав Подоляк.

До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж звернувся до лідерів G7 та закликав їх посилити санкції проти Росії після цинічного удару по Києву.

Зверніть увагу! На саміт до Німеччини прибув президент США Джо Байден. Він анонсував оголошення "Великою сімкою" нових санкцій, які включатимуть ембарго на російське золото.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначав, що на G7 обговорюватимуть план Маршалла для України.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Окупанти атакували Київ вранці 26 червня, вдаривши ракетами по Шевченківському району. Одна з ракет влучила у нову багатоповерхівку.

Внаслідок обстрілу постраждало четверо людей, трьох з яких – дістали з-під завалів. Зокрема, 7-річна дівчинка. Її направили до медичного центру Охматдит. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.

Також під завалами бетонною плитою затиснуло 36-річну матір дівчинки, яка виявилась громадянкою Росії.

Згодом повідомили, що Росія завдала ударів по Києву зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з Каспійського моря.

Ще одна з ворожих ракет прилетіла у дитячий садок.

Під час другої повітряної тривоги, близько 11:30, у Києві вдруге за день лунали вибухи.

Дивіться більше – що відомо про ракетний обстріл Києва 26 червня: відео