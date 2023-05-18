Участь України у саміті G7: у Японії розповіли, чи приїде Зеленський
Джерело:Reuters
Володимир Зеленський не їхатиме до Хіросіми на саміт "Великої сімки". Прем'єр-міністр Японії заявив, що президент України братиме участь в онлайн-форматі.
Зустріч "Великої сімки" відбуватиметься у період з 19 до 21 травня. Напередодні великого саміту президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели переговори.
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Президент України не їхатиме на саміт
Володимир Зеленський приєднається до саміту "Великої сімки" у неділю 21 травня в онлайн форматі. Зазначимо, що на зустрічі будуть присутні представники усіх країн G7 – США, Японія, Велика Британія, Італія, Франція, Німеччина та Канада.
Напередодні саміту вже зустрілися американський президент та прем'єр Японії. Як повідомив Кісіда після переговорів, вони домовилися з Байденом про продовження підтримки України санкцій проти Росії.
Ми продовжуємо тісно співпрацювати з країнами-однодумцями, включаючи членів G7, і ми погодилися продовжувати суворі санкції проти Росії, а також рішуче підтримувати Україну,
– заявив прем'єр Японії.
В ОП припускали візит Зеленського до Японії
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква раніше припускав, що Володимир Зеленський особисто може відвідати саміт G7 у японському місті Хіросіма.
Головними темами саміті "Великої сімки" в Японії стануть:
- перекриття лазівок для обходу санкцій проти Росії,
- боротьба за вплив з Китаєм.
Окрім того, лідери країн G7 планують посилити санкції проти Росії для того, аби енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Кремля. Посол України в Японії Сергій Корсунський раніше анонсував, що в окупантів може початися істерика через підсумкові документи саміту "Великої сімки".
"Наразі дипломати шліфують формулювання підсумкових документів майбутнього саміту "сімки" в Хіросімі. Щодо України, найімовірніше, буде окрема заява, і вона Росії не сподобається", – наголосив посол.