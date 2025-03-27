Ядром стане Україна, – Піонтковський сказав, яку організацію може створити "коаліція охочих"

У четвер, 27 березня, у Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" щодо України. Під час засідання можуть ухвалити рішення про створення нової організації. Членом цієї організації повинна бути Україна.

Тоді завданням організації буде не просто допомога Україні, а оборона Європи від російської агресії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик і публіцист зі США Андрій Піонтковський.

До теми Макрон анонсував дату саміту "коаліції охочих" щодо України: чи буде Зеленський

Донор безпеки Європи

Андрій Піонтковський зазначив, що дії команди президента США Дональда Трампа викликали правильну реакцію у Європі. Тепер вони обговорюють, як захищатися від агресії Росії. Європейці розуміють, що зараз їх захищає європейська армія, якою є ЗСУ, на території України, що їй потрібно допомагати.

27 березня у Парижі створюється нова воєнна організація щодо відбиття російської агресії в Європі. Членом цієї організації "коаліції охочих" повинна бути Україна. Тоді ця організація зміщується із завдання допомоги Україні до завдання оборони Європи від російської агресії,

– припустив він.

Україна – це донор безпеки Європи. Наша держава 3 роки захищає Європу. Тому логічним буде створення організації "коаліції охочих" на пропозицію Парижа, Лондона, Берліна, Києва.

"Завдання цієї організації оголошена з самого початку – це створення європейської армії. Ядро цієї європейської армії – українські Збройні сили. Іншої європейської армії у Європи поки немає", – підкреслив опозиціонер.

За його словами, далі бойові ескадрильї з професійними французькими, британськими, шведськими та іншими пілотами повинні бути відправлені на територію України, на аеродроми Фінляндії, Польщі, Румунії. Це суттєво вплине на хід війни.

Крім того, європейці відчувають загрозу у випадку, якщо українська армія зазнає поразки. Тому Європі потрібно бути готовими і самим воювати за свою незалежність та взяти участь у війні в Україні.

Макрон очолить коаліцію

Публіцист вважає, що свою готовність очолити "коаліцію охочих" з відправкою військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон підтвердив сміливим та відповідальним кроком – готовністю розповсюдити "ядерну парасольку" на усі країни коаліції. Насамперед – Німеччини.

Який основний інструмент використовує Росія у цій війні? Брязкання ядерною зброєю, погрози ядерним ударом. Макрон спокійно відповів, що теж має ядерну зброю. Тому Росія не вдарить по Франції, бо отримає удар у відповідь,

– додав Піонтковський.

Розповсюдження "ядерної парасольки" означає, що Росія ніколи не посміє атакувати Німеччину, бо автоматично отримає ядерну відповідь від Франції. Це стосується усіх країн, яким Париж надає гарантії.