Аналітик припустив, що представить Україна на саміті миру від ООН

Український саміт миру в Організації Об'єднаних Націй має пройти у Нью-Йорку в річницю російського вторгнення, 24 лютого. Для України це буде дипломатично-інформаційна можливість на весь світ ще раз заручитися підтримкою в досягненні миру.

Про це 24 Каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він наголосив, що це не лише питання миру в Україні, а проблеми світової безпеки.

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Яку програму може представити Україна

Рибачук зауважив, що Росія уже вкотре недолуго намагалася своїм "різдвяним перемир'ям" переконати світ у тому, що вона за мир, а українці впираються та не хочуть. Звісно, ніхто в це не повірив, але Москва прагне виставити себе нібито готовою до переговорів.

Але, коли Україна на цьому форумі миру представить абсолютно логічну програму не просто виходу з війни, а унеможливлення повторення подібних сценаріїв, то це в інтересах усього світу,

– сказав Рибачук.

Аналітик наголосив, що ніхто не хоче, щоб повторювалися такі жахіття, тому це може бути важливим у контексті підготовки до Гаазького трибуналу. До того ж ООН потребує кардинальних змін, адже ця система безпеки – нефункціональна.

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Яке значення матиме саміт миру від ООН

Він вважає, що, найімовірніше, це буде дипломатична, політично-інформаційна можливість для України на весь світ ще раз заручитися підтримкою в досягненні миру та приглушити голоси тих, хто зараз намагається виступати миротворцем і посередником з формулою, за якою "краще поганий мир, ніж гарна війна".

Цей форум буде можливістю змити, як мікробів з унітаза, російських пропагандистів і почати серйозно готуватися до того, яким буде світ після перемоги,

– заявив Рибачук.

Адже, зауважив він, це ж не лише питання миру в Україні, а проблема світової безпеки. Ймовірно, що наші дипломати саме над цим і працюють. А сам саміт матиме інформаційні та психологічні результати.

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