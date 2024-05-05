Швейцарія запросила Папу Римського на Глобальний саміт миру

Уже 15 та 16 червня пройде Глобальний саміт миру, який ініціювала Україна. Швейцарія запросила на нього Папу Римського.

Про це заявила президентка Швейцарії. Віола Амгерд зазначила, що Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції.

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Папу Римського запросили на саміт миру

Напередодні Амгерд провела зустріч з Папою Франциском у межах свого візиту до Італії. Назвала її "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

Ми говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі... Ми запросили Святий Престол (на саміт миру, – 24 Канал). Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції,

– підкреслила лідерка Швейцарії.

Також політикиня підтвердила, що Швейцарія цього тижня розіслала запрошення на саміт.

"Я впевнена, що буде хороша явка", – сказала вона.

Додала, що Швейцарія повинна зробити все можливе, аби підтримати Україну. На думку президентки, саме присутність якнайбільшої кількості країн буде ознакою успішності Глобального саміту миру.

Якщо ми зможемо знайти тут спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли взятися за мирний процес у конкретних термінах. Треба думати наперед – і про післязавтра,

– підкреслила Амгерд.

Коротко про саміт миру