Країни БРІКС самі себе "викреслили" з саміту миру у Швейцарії, – Bloomberg

Президенту України Володимиру Зеленському не вдалося залучити на свій бік низку ключових країн Глобального Півдня під час саміту в Швейцарії. Ця ситуація кинула тінь на його прагнення розширити підтримку в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg.

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Країни БРІКС "викреслили" себе з саміту миру

У виданні зазначили, що Індія, Індонезія, Південна Африка і Саудівська Аравія були серед країн, які не підписали підсумкову заяву. Із понад 100 країн і організацій, які брали участь у зустрічі, тільки 83 підписали підсумкове комюніке.

Китай ухилився від участі у зустрічі, а Бразилія, яка надіслала тільки спостерігача, не підписала комюніке. Таким чином, так звані країни БРІКС були виключені з числа учасників зустрічі.

Відмова від участі в конференції серед світових лідерів оголила проблему України в забезпеченні підтримки з боку країн, які не входять до західної спільноти, або які хочуть зберегти зв'язки з Москвою чи інакше дивляться на війну.

Зеленський сказав, що очікував, що деякі країни все ж підпишуть комюніке після консультацій з урядами, і назвав прогресом кількість делегатів, що поставили підписи під документом "негайно".

На вихідних, 15 – 16 червня, у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Все про заяви країн-учасниць на цьому заході – читайте тут.

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