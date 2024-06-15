"На користь України": Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру

15 червня 2024, 17:25
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Джерело:

ZDF

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав запрошення Росії на наступний Саміт миру. За його словами, мирні переговори про закінчення війни залежатимуть також від залучення Росії.

В майбутньому на Саміті миру обговорюватиметься шлях завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Участь Росії у Саміті миру

За словами Олафа Шольца, саме дводенна конференція у Швейцарії має "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Важливо! Україна винесла на саміт лише 3 головні питання з "формули миру". Йдеться про досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення військовополонених і викрадених дітей.

Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру,
– підкреслив канцлер Німеччини в інтерв'ю.

Шольц додав, що через це в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України.

І тоді це також залежатиме від залучення Росії,
– підсумував Олаф Шольц.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на саміті й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Цього року Росію не запрошували на саміт

  • На перший Саміт миру запросили лідерів усіх країн світу, окрім Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що представники країни-агресорки не отримають запрошення, адже у цьому немає жодного сенсу.
  • Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план після Саміту миру у Швейцарії. Російський представник, можливо, побачить цей план на другому саміті. Водночас голова ОП зазначив, що в українському плані не буде жодних поступок стосовно територіальної цілісності, суверенності та незалежності нашої держави. 
  • Президентка Швейцарії Віола Амгерд також заявила, що для спрямування процесу миру колись буде потрібно залучити Росію. За її словами, глобальна ситуація у світі складна і вона виходить за межі війни в Україні. 
Автор: Поліна Буянова