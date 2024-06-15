"На користь України": Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав запрошення Росії на наступний Саміт миру. За його словами, мирні переговори про закінчення війни залежатимуть також від залучення Росії.

В майбутньому на Саміті миру обговорюватиметься шлях завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також Нових "Мінська" та "Будапешта" не буде, – ОП про контакти з Росією щодо мирного плану

Участь Росії у Саміті миру

За словами Олафа Шольца, саме дводенна конференція у Швейцарії має "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.

Україна винесла на саміт лише 3 головні питання з "формули миру". Йдеться про досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення військовополонених і викрадених дітей.

Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру,

– підкреслив канцлер Німеччини в інтерв'ю.

Шольц додав, що через це в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України.

І тоді це також залежатиме від залучення Росії,

– підсумував Олаф Шольц.

Цього року Росію не запрошували на саміт

На перший Саміт миру запросили лідерів усіх країн світу, окрім Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що представники країни-агресорки не отримають запрошення, адже у цьому немає жодного сенсу.

Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план після Саміту миру у Швейцарії. Російський представник, можливо, побачить цей план на другому саміті. Водночас голова ОП зазначив, що в українському плані не буде жодних поступок стосовно територіальної цілісності, суверенності та незалежності нашої держави.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд також заявила, що для спрямування процесу миру колись буде потрібно залучити Росію. За її словами, глобальна ситуація у світі складна і вона виходить за межі війни в Україні.