"На користь України": Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
Джерело:ZDF
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав запрошення Росії на наступний Саміт миру. За його словами, мирні переговори про закінчення війни залежатимуть також від залучення Росії.
В майбутньому на Саміті миру обговорюватиметься шлях завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Участь Росії у Саміті миру
За словами Олафа Шольца, саме дводенна конференція у Швейцарії має "закласти фундамент для того, щоб ми могли говорити про мир за межами тих питань", які будуть обговорюватись на саміті.Важливо! Україна винесла на саміт лише 3 головні питання з "формули миру". Йдеться про досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення військовополонених і викрадених дітей.
Але головне питання, звичайно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру,
– підкреслив канцлер Німеччини в інтерв'ю.
Шольц додав, що через це в кінцевому підсумку має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України.
І тоді це також залежатиме від залучення Росії,
– підсумував Олаф Шольц.
Цього року Росію не запрошували на саміт
- На перший Саміт миру запросили лідерів усіх країн світу, окрім Росії. Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що представники країни-агресорки не отримають запрошення, адже у цьому немає жодного сенсу.
- Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план після Саміту миру у Швейцарії. Російський представник, можливо, побачить цей план на другому саміті. Водночас голова ОП зазначив, що в українському плані не буде жодних поступок стосовно територіальної цілісності, суверенності та незалежності нашої держави.
- Президентка Швейцарії Віола Амгерд також заявила, що для спрямування процесу миру колись буде потрібно залучити Росію. За її словами, глобальна ситуація у світі складна і вона виходить за межі війни в Україні.