Путін озвучив свої плани: чи вплинули на Саміт миру заяви диктатора

Напередодні Саміту миру Владімір Путін вкотре заговорив про переговори з Україною, проте на цинічних умовах Росії. Зокрема диктатор вимагав, щоб українські воїни вийшли з чотирьох областей, де зараз тривають бойові дії.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що заяви Путіна є небезпечними, тому їх не варто недооцінювати. Ба більше, частина країн досі не розуміє, що відбувається між Україною та Росією.

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Частина світу вірить у спекуляції Путіна

Під час Саміту миру деякі учасники називали війну в Україні “кризою”. Можна припустити, що дехто з країн навіть відстоював проросійські інтереси, але сам факт їхньої присутності на саміті є важливим.

Заява Путіна внесла певний деструктив у саміт та у його підготовку. Низка країн думають, що якщо десь існує конфлікт, то обидві сторони мають домовитися за столом переговорів. Навіть офіційна позиція України не виключає такого процесу. Але не може бути тих умов, які висуває Путін,

– наголосив Валерій Клочок.

Це абсолютно ненормально вимагати від України вийти зі своїх територій. Таку ідею навіть немає сенсу обговорювати. На щастя, більшість країн на Саміті миру з цим погодилися.

Але навіть добре, що Путін офіційно зробив таку заяву та озвучив свої плани, бо так ми побачили, чого саме хоче Росія на цьому етапі війни. Тепер світ розумітиме, з якими загрозами він стикається. Однак будуть і прихильники такої політики, які підтримають бажання Путіна окупувати території незалежних держав,

– підкреслив Клочок.

Залишається сподіватися, що цивілізований світ напрацює практичні механізми, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів не з позиції неадекватної людини, а з позиції дотримання норм Міжнародного права. По-іншому діалогу взагалі не буде.

На жаль, велика проблема полягає в тому, що світ "проковтнув" так звані "референдуми" у Криму, на Донбасі, а згодом і на інших окупованих територіях. Тепер це є головним непорозумінням для багатьох країн, адже їхні лідери вважають, що Росія нібито провела демократичні процеси, які визначили бажання людей жити в іншій державі.

Це головна спекуляція до якої зараз вдається Путін. Таку маніпулятивну базу треба "вибити" з-під ніг багатьох лідерів країн. Це те, з чим зараз потрібно працювати,

– сказав Валерій Клочок.

Путін і Саміт миру: що відомо