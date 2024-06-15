Китай дуже уважно слідкує за Самітом миру у Швейцарії, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що цього разу представників Китаю немає на Саміті миру. Однак країна дуже уважно слідкує за результатами цього заходу.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка перебуває у Бюргенштоці. Саміт миру там відбуватиметься впродовж вихідних, а саме 15 та 16 червня.

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Єрмак висловився про Китай і Саміт миру

Голова Офісу Президента наголосив, що наразі Китай не представлений на Саміті миру, який відбувається у Швейцарії. Але українська сторона бачить, що Китай дуже уважно слідкує за цим процесом.

Як сказав президент (України Володимир Зеленський – 24 Канал) в Італії: якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності, питань гуманітарної та ядерної безпеки збігаються, то діалог між нами буде і ми відкриті до того, щоб Китай долучився,

– зазначив керівник Офісу президента.

24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті

Китай закликав Україну і Росію почати мирні переговори