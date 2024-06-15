Китай дуже уважно слідкує за Самітом миру у Швейцарії, – Єрмак
Андрій Єрмак заявив, що цього разу представників Китаю немає на Саміті миру. Однак країна дуже уважно слідкує за результатами цього заходу.
Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу, яка перебуває у Бюргенштоці. Саміт миру там відбуватиметься впродовж вихідних, а саме 15 та 16 червня.
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Єрмак висловився про Китай і Саміт миру
Голова Офісу Президента наголосив, що наразі Китай не представлений на Саміті миру, який відбувається у Швейцарії. Але українська сторона бачить, що Китай дуже уважно слідкує за цим процесом.
Як сказав президент (України Володимир Зеленський – 24 Канал) в Італії: якщо наші принципи справедливого миру, територіальної цілісності, питань гуманітарної та ядерної безпеки збігаються, то діалог між нами буде і ми відкриті до того, щоб Китай долучився,
– зазначив керівник Офісу президента.
Китай закликав Україну і Росію почати мирні переговори
- Заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан 15 червня закликав українську та російські сторони піти "назустріч один одному" і "якнайшвидше розпочати мирні переговори". Водночас на яких засадах це має відбутися китайський представник так і не повідомив.
- Представник Китаю також закликав міжнародну спільноту віддати пріоритет миру і людяності, активізувати зусилля зі сприяння миру і переговорам та уникати посилення конфронтації. Водночас Шуан відкинув твердження США, що Китай підтримав війну, розв'язану Росією.
- Варто зазначити, що 31 травня Пекін підтвердив, що не братиме участі у Глобальному саміті миру і буде "продовжувати по-своєму просувати мирні переговори". За даними видання Der Spiegel, ця відмова стала "гірким розчаруванням" для президента Зеленського, саме тому він поїхав на безпековий саміт "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапур.
- У виданні наголосили, що рішення Китаю відмовитися від участі у Саміті миру могло бути викликане діями Кремля. Ба більше, Володимир Зеленський стверджував, що Китай навіть допомагає Росії зірвати Саміт миру у Швейцарії.