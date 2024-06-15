Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США на полях саміту миру: про що говорили

Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Політики говорили про зброю від Штатів, домовленості та ситуацію на фронті.

Камала Гарріс на Саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів. Гроші підуть на енергетику та гуманітарну допомогу, пише 24 Канал.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Гарріс

Володимир Зеленський заявив про змістовну зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Політики обговорили:

надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів,

виконання домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії,

додаткові системи ППО Patriot,

ситуацію на фронті.

Дякуємо за дуже важливу допомогу – виділення понад 1,5 мільярда доларів для потреб нашої держави,

– заявив президент України.

Він додав, що війна – це не наш вибір, а вибір Путіна.

За словами Зеленського, на Саміті миру у Швейцарії зроблять все можливе, щоб почати шлях до справжнього миру через дипломатію.

"Допомога Сполучених Штатів у наближенні миру є дійсно життєво важливою", – запевнив Зеленський.

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Що заявила Камала Гарріс