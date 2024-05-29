Путін боїться Саміту миру і збирається влаштувати якусь свою платформу, – Зеленський

Російський диктатор Владімір Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати і влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.

Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, інформує 24 Канал.

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Путін намагається зірвати Саміт миру

Путін боїться цього саміту (Саміту миру – 24 Канал), намагається його зірвати і влаштувати якусь паралельну платформу. Тому є лідери, які ще не висловилися. Якщо є ті, хто може підтримати Росію, то вони підтримують сьогодні війну,

– заявив Зеленський.

Український президент висловив подяку очільнику уряду Бельгії Александру Де Кроо за принципову підтримку Глобального саміту миру.

За словами Зеленського, є лише 2 сценарії розвитку подій: "або реальний мир, або подальше розширення війни".

"Ми бачимо, що Росія робить усе заради другого сценарію, намагається зірвати Саміт миру. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які це розуміють і роблять усе, щоб Саміт миру дійсно міг стати примусом Росії до миру. Це абсолютно можливо", – підкреслив гарант.

Зеленський наголосив, що все залежить від того, наскільки рішучими будуть лідери світу і від того, "що кожна держава насправді обирає, чи хоче встановити реальний мир, або влаштовує та ситуація, яка зараз – тобто влаштовує війна".

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