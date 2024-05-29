Путін боїться Саміту миру і збирається влаштувати якусь свою платформу, – Зеленський
Російський диктатор Владімір Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати і влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.
Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, інформує 24 Канал.
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Путін намагається зірвати Саміт миру
Путін боїться цього саміту (Саміту миру – 24 Канал), намагається його зірвати і влаштувати якусь паралельну платформу. Тому є лідери, які ще не висловилися. Якщо є ті, хто може підтримати Росію, то вони підтримують сьогодні війну,
– заявив Зеленський.
Український президент висловив подяку очільнику уряду Бельгії Александру Де Кроо за принципову підтримку Глобального саміту миру.
За словами Зеленського, є лише 2 сценарії розвитку подій: "або реальний мир, або подальше розширення війни".
"Ми бачимо, що Росія робить усе заради другого сценарію, намагається зірвати Саміт миру. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які це розуміють і роблять усе, щоб Саміт миру дійсно міг стати примусом Росії до миру. Це абсолютно можливо", – підкреслив гарант.
Зеленський наголосив, що все залежить від того, наскільки рішучими будуть лідери світу і від того, "що кожна держава насправді обирає, чи хоче встановити реальний мир, або влаштовує та ситуація, яка зараз – тобто влаштовує війна".
Зеленський висловився про важливість присутності Байдена на Саміті миру: коротко
- Президент Володимир Зеленський вважає, що "Путін аплодуватиме стоячи", якщо на Саміті миру в Швейцарію не приїде президент США Джо Байден.
- Глава держави зазначив, що дуже хотів би, аби на саміті у Швейцарії особисто був присутній президент Байден.
- "Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, за всієї поваги до кожної людини у Сполучених Штатах Америки", – підкреслив Зеленський.
- За словами Володимира Зеленського, зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія". Він вважає, що присутність Байдена потрібна на Саміті миру, потрібна іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки.