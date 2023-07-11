Гроші чи захист: що НАТО може запропонувати Україні

Дводенний саміт НАТО у Вільнюсі вже розпочався. Наразі Україна не може стати членом Альянсу, але отримає певні гарантії. Мовиться про компроміс між інвестиціями у військову промисловість та захистом.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, зараз держави НАТО не прийняли рішення, що Україна отримає від саміту.

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Компроміс між позиціями

Шейтельман зазначив, що поки триває війна, Україна не стане членом НАТО. За його словами, Захід може розглядати два варіанти:

обрати "ізраїльську модель", давати багато інвестицій у нашу військову промисловість;

гарантії безпеки, що захищатиме Україну після війни.

"Нинішній документ, який приймуть на саміті НАТО, буде компромісом між цими двома позиціями", – переконаний він.

Політтехнолог додав, що зараз Захід допомагає фінансово. Зокрема, компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні. Наша держава зможе виготовляти 400 танків на рік.

Україна очікує не лише військової допомоги, але й конкретних рішень щодо вступу нашої країни до Альянсу. НАТО потрібно діяти рішуче, адже членство України вкрай важливе не тільки для самої України, але й для держав-членів Альянсу.

Шейтельман про саміт НАТО: дивіться відео

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