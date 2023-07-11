Гроші чи захист: що НАТО може запропонувати Україні
Дводенний саміт НАТО у Вільнюсі вже розпочався. Наразі Україна не може стати членом Альянсу, але отримає певні гарантії. Мовиться про компроміс між інвестиціями у військову промисловість та захистом.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, зараз держави НАТО не прийняли рішення, що Україна отримає від саміту.
Дивіться також Зеленський – у Вільнюсі, доленосне рішення НАТО: головні події саміту у Вільнюсі
Компроміс між позиціями
Шейтельман зазначив, що поки триває війна, Україна не стане членом НАТО. За його словами, Захід може розглядати два варіанти:
- обрати "ізраїльську модель", давати багато інвестицій у нашу військову промисловість;
- гарантії безпеки, що захищатиме Україну після війни.
"Нинішній документ, який приймуть на саміті НАТО, буде компромісом між цими двома позиціями", – переконаний він.
Політтехнолог додав, що зараз Захід допомагає фінансово. Зокрема, компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні. Наша держава зможе виготовляти 400 танків на рік.Зверніть увагу! Україна очікує не лише військової допомоги, але й конкретних рішень щодо вступу нашої країни до Альянсу. НАТО потрібно діяти рішуче, адже членство України вкрай важливе не тільки для самої України, але й для держав-членів Альянсу.
Шейтельман про саміт НАТО: дивіться відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час брифінгу повідомив, що НАТО погодилося прийняти Україну без Плану дій щодо членства. Тобто наша країна вступить в організацію лише з одного кроку. Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі країни-члени, і коли Київ виконає всі вимоги щодо вступу.
- Столтенберг повідомив, що Альянс вирішив надати Україні багаторічну програму військової допомоги, яка допоможе здійснити перехід від радянської системи до натівської. Там буде обладнання з розмінування, медицини тощо. Загалом Альянс виділятиме до 500 мільйонів на рік для модернізації української армії.
- Президент України Володимир Зеленський потужно виступив на саміті НАТО у Вільнюсі. Також під час свого виступу президент підняв бойовий прапор з Бахмута. Він зазначив, що хоч стяг і пробитий кулями, але живий, гордий та вільний. В руїнах Бахмута та на полях інших битв в Україні залишаться розбитими російські загарбницькі амбіції.
- Зауважимо, що дорогою до Вільнюса Зеленський розкритикував умови союзників. Президент наголосив, що представить Україну на саміті у НАТО, адже це – про повагу, однак Україна також заслуговує на повагу. Надійшла інформація, що обговорюються формулювання без України. Український лідер наголосив: мовиться саме про запрошення, а не членство України.