Не зроблено те, що можна і потрібно: підсумки депутата Європарламенту щодо саміту НАТО
У Вільнюсі 11 – 12 липня відбувся саміт НАТО. Було прийнято чимало рішень, однак того, що можна та потрібно було для України – не зробили.
Таку думку 24 Каналу озвучив депутат Європарламенту, литовський політик Андрюс Кубілюс. За його словами, є відчуття, що Україна вже просунулась у напрямку членства в НАТО.
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"Думаю, не було зроблено те, що можна було та потрібно було. Чи є це глибокою помилкою? Побачимо. Але у мене є відчуття, що за останні пів року Україна дуже просунулась у напрямку членства НАТО. Є загальне розуміння того, що потрібно, це обов’язково буде зроблено після війни або у потрібний момент", – переконаний він.
Умови членства в НАТО
Андрюс Кубілюс зазначив, що у комюніке саміту не мовилось про те, що умова для членства України у НАТО – це завершення війни. Там зазначалося про реформи, боротьбу проти корупції, розвиток демократії, що є не дуже чітким формулюванням.
Щодо закінчення війни у нас є дуже чітке розуміння, що це повне повернення територій України, без якихось коливань. Тепер питання стоїть у тому, що це буде означати у більш широкому сенсі,
– зауважив він.
Перемога України призведе до змін всередині самої Росії, бо путінський режим стає слабшим. Тому постає питання, чи зможуть вони далі воювати.
"Членство України в НАТО буде проходити по тій же процедурі, як членство Фінляндії або Швеції: спочатку запрошення, потім – договір, ратифікація цих договорів у всіх парламентах", – вважає депутат Європарламенту.
На думку литовського політика, запрошення до НАТО Україна могла б отримати вже зараз.
Андрюс Кубілюс про саміт НАТО: дивіться відео
Саміт НАТО: головне
- У фінальній декларації за результатами саміту так і не назвали чітких умов щодо вступу України в НАТО. Однак там підкреслили, що майбутнє України – в Альянсі.
- Президент України Володимир Зеленський під час першого засідання Ради Україна – НАТО підкреслив, що українці розраховують отримати конкретику щодо умов вступу.
- Генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО погодилося прийняти Україну без Плану дій щодо членства. Тобто наша країна вступить в організацію лише з одного кроку. Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі країни-члени, і коли Київ виконає всі вимоги щодо вступу.