Роль Китаю та сигнал Путіну: політтехнолог розібрав найважливіші рішення саміту НАТО

Ювілейний саміт НАТО розпочався 9 липня у Вашингтоні. За його декларацією визначилась роль Китаю, якою він не задоволений, також був даний сигнал Владіміру Путіну.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що НАТО дало зрозуміти російському диктатору, що Альянс має свої правила. Крім цього, для України є погані та хороші новини.

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Роль Китаю та сигнал Путіну

За словами Тизенгаузена, роль Китаю вже визначена. В декларації саміту НАТО прописано, що ця країна є постачальником товарів подвійного призначення до Росії.

В свою чергу для російського диктатора, який виступає проти розширення Альянсу, теж чекав "сюрприз". НАТО прописало в декларації, що має намір розширятись на Балканах та в Причорноморському регіоні.

Йому показали, що він може собі щось хотіти, але НАТО має іншу історію,

– наголосив політтехнолог.

Хороші та погані новини для України

На думку Тизенгаузена, Україна очікувала на чіткіші формулювання, але цьому завадили США та Німеччина. Ці країни, які б навпаки мали максимально допомагати нашій країні, якраз навпаки країни, зайняли максимально обережну позицію.

Однак Україна отримає 40 мільярдів доларів на зброю, військову допомогу. Також, за словами політтехнолога, доброю подією є те, що українські бригади будуть тренувати в Польщі.

Це будуть люди, яких потім разом відправлять на фронт, не окремо. Ідея дуже хороша. Після ротації в них буде можливість повернутись в Польщу,

– зазначив Тизенгаузен.