Програму Саміту НАТО значно скоротили: як це пов'язано з Трампом

У Гаазі 24 – 25 червня відбудеться саміт НАТО. Програму заходу максимально скоротили, а низка ЗМІ пов'язали це з політикою американського президента.

Як розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, програма лідерів на 24 червня починається зі спільної вечері. На ній будуть присутні король та королева Нідерландів, а також всі глави країн-членів НАТО.

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Чому програму саміту скоротили

До Гааги прибуде Дональд Трамп, який візьме участь у вечері. За попередньою інформацією, на ній також буде президент України Володимир Зеленський.

Уже в середу 25 червня відбудеться основна формальна частина заходу. Запланована лише одна зустріч лідерів тривалістю 2 години. Програму максимально скоротили, бо в попередні роки було одразу кілька робочих сесій, кожна по 2 години.

Так саміт підлаштували під характер і поведінку Дональда Трампа. Ніхто не хоче, щоб він зірвав цю подію і швидше її покинув. Так вже відбулося з самітом "Великої сімки",

– зауважив Даніель Ткіє.

Також всі пам'ятають участь Трампа у саміті у 2018 році. Тоді він погрожував вийти з НАТО. Цього разу організатори хочуть мінімізувати всі ризики. Вечеря має сприяти позитивній атмосфері між всіма учасниками.

Як саміт пов'язаний з ситуацією на Близькому Сході

Зараз вся увага Білого дому зосереджена на конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Удар американських Повiтряних сил по іранській ядерній програмі є безпрецедентним, адже це відбулося вперше в історії.

Вперше США так масово застосували бомбардувальники В-2. Саме вони скинули 7 протибункерних бомб. Звісно, країни-члени НАТО змушені зважати на цю ситуацію. Зараз Ізраїль має повну перевагу в повітрі над Тегераном,

– підкреслив Даніель Ткіє.

Для України це створює певні загрози. Мовиться про підняття цін на нафту. Але з іншого боку США показали свою силу й виступили проти авторитарного режиму. який підтримує Росію. Російський диктатор Путін засудив ці удари та назвав "порушенням міжнародного права".

На саміті НАТО ці питання обговорять. Генсек НАТО заявив, що всі члени Альянсу виступають проти того, щоб Іран мав можливість виготовити ядерну зброю. Тож ситуація на Близькому Сході буде у фокусі уваги.