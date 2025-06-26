Це дуже не сподобається Кремлю: Трамп надіслав Путіну дуже чіткі сигнали з Гааги

На саміті НАТО Дональд Трамп продемонстрував підтримку єдності Альянсу та не виключив допомоги Україні. Він нагадав Владіміру Путіну про свою вимогу припинити війну проти українців.

Загалом є кілька позитивних сигналів для Києва з боку США та Північноатлантичного альянсу. В етері 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок проаналізував кожен із них.

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Які сигнали Трамп надіслав Путіну

У підсумковій декларації саміту зазначено, що оборонні витрати країн-членів НАТО охоплюють також підтримку України. Це фактично означає, що Україна вже сьогодні є неформальним членом Північноатлантичного альянсу. Важливо, що цю позицію підтримали всі без винятку члени НАТО, зокрема й Сполучені Штати Америки, Угорщина та Словаччина.

Крім того, на саміті Росію знову визнали довготривалою стратегічною загрозою для всієї Європи,

– зазначив Валерій Клочок.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що цього року Україні буде надано військову допомогу на суму 50 мільярдів євро. Раніше озвучувалася цифра у 35 мільярдів, зараз з'явилося ще 15. Водночас Дональд Трамп, відповідаючи на запитання, чи надаватиме фінансову допомогу та системи ППО Україні, не дав категоричної відмови.

Це такий закид до Путіна про те, що "ти маєш, Володимире, подумати про те, як врегулювати російсько-українську війну",

– зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Трамп кілька разів згадував про свою телефонну розмову з Путіним, у якій, за його словами, він наполягав на припиненні війни та закликав розв'язувати власні проблеми, а не втручатися у справи інших країн, зокрема Ірану. Це – позитивний сигнал для України з боку керівництва Альянсу.

Наприкінці саміту прозвучала ще одна важлива заява: Трамп підкреслив, що прибув на зустріч, бо вважав це своїм обов'язком, і він "залишається з НАТО". Крім того, Альянс ухвалив рішення про збільшення оборонних витрат до 5% ВВП кожної країни – щоправда, цей план має бути реалізований до 2035 року. Але для Трампа така перспектива прийнятна. Він залишив саміт задоволеним, що свідчить про збереження єдності Альянсу – а це, без сумніву, дратує Кремль.

Ще один важливий сигнал – призначення нового головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ним став американський генерал Алексус Гринкевич. Він прямо заявив, що допускає перемогу України у війні, тобто поразку Росії. Важливо, що цю кандидатуру було погоджено за участі Дональда Трампа.

На завершення, Валерій Клочок підсумував, що не бачить жодної "зради" за підсумками саміту – насправді, все виявилося значно краще, ніж очікувалося.