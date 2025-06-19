Дуже неприємний сигнал: чому Трамп втік з саміту G7 і чого чекати від саміту НАТО

У Гаазі 24 – 25 червня має відбутися саміт НАТО, який пройде у дуже стислому форматі. Подейкують, що це зробили заради Дональда Трампа, який перед тим достроково покинув саміт країн "Великої сімки".

Залишається питанням, чи зможе Володимир Зеленський зустрітися з Трампом у Гаазі. Як пояснив 24 Каналу президент аналітичного центру "Політика", політолог Олег Лісний, між обома подіями можна провести аналогію.

До теми "Має короткий період концентрації уваги": НАТО змінило формат саміту через Трампа, – Times

Чого хоче уникнути Трамп

Спершу з'явилася інформація про те, що не буде спільного комюніке після зустрічі G7. Згодом написали, що під час саміту не наголошуватимуть на незворотності шляху України в НАТО. Це все робиться для того, щоб не розізлити Трампа й Путіна.

Те, що Трамп втік і може втекти ще раз – є очевидним. Відповідно до дипломатичного протоколу, якщо президенту потрібно їхати, то замість нього залишається держсекретар. Ми побачили, що Марко Рубіо поїхав разом з Трампом.

Це дуже неприємний сигнал про неготовність з нами говорити й чути продуктивні думки від Володимира Зеленського. Український президент приїхав, щоб говорити предметно, мовою Трампа, тобто про угоди,

– зауважив політолог.

Але лідер США вирішив полетіти назад і розв'язувати свої питання. Тому від саміту НАТО не варто очікувати чогось особливого. Уже відомо, що країни Альянсу вирішили не оприлюднювати інформацію про озброєння, яке постачають Україні.

Ми розуміємо, що не тільки Трамп не хоче нас бачити в НАТО, але й деякі лідери інших країн. Це пояснюють тим, що в Україні досі триває війна. Звісно, потрібно їхати в Гаагу та використовувати будь-які можливості зустрітися з президентом США. Можливо, на чужій території він швидше зможе нас почути.

До слова, Трамп пояснив свій швидкий від'їзд з Канади загостренням ситуації на Близькому Сході. Очікувалося, що там він поспілкується з Володимиром Зеленським. Президент України хотів обговорити з ним новий оборонний пакет.