Одіозний угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Україні не варто приєднуватись до Альянсу. Вочевидь подібна заява вкотре пролунала, аби задовольнити російського диктатора Владіміра Путіна.

Це сталося на зустрічі лідерів держав та урядів країн НАТО у Вашингтоні цього тижня, який тривав протягом 9 – 11 липня. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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Орбан заявив саміту НАТО, що Україні не варто вступати в Альянс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан днями взяв участь у саміті НАТО після того, як оголосив самопроголошену "мирну місію", у рамках якої відвідав Київ, Москву та Пекін без будь-якої координації з членами Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Згідно з досягнутими раніше домовленостями, угорський представник відмовився долучитися до військової підтримки України на саміті лідерів держав-членів НАТО. Він прямо заявив на зустрічі лідерів, де був присутній український президент, що Україні не варто ставати членом Альянсу.

Орбан навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати до НАТО, як нам повідомили. Деякі лідери заперечили, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі,

– йдеться у матеріалі.

До слова, останні заяви Орбана та його візити до Москви й Пекіну спричинили те, що низка країн-членів ЄС обговорюють можливість бойкоту традиційних неформальних міністерських зустрічей, які відбуваються в Угорщині під час її головування.