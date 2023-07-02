Не повторюйте помилок Меркель, – Кулеба звернувся до Німеччини перед самітом НАТО у Вільнюсі

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба звернувся до німецької влади напередодні саміту НАТО, який має відбутися 11 – 12 липня у Вільнюсі. Міністр закликав Німеччину не повторювати помилок ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Кулеба також зазначив, що саме помилка Меркель призвела до російської агресії проти нашої держави. За його словами, саме на цьому саміті є можливість виправити цю прикру несправедливість.

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Кулеба звернувся до Німеччини

Міністр закордонних справ зазначив, що мовиться про саміт НАТО у Бухаресті у 2008 році. Тоді канцлерка Німеччини заперечила можливість вступу нашої країни в Альянс.

Не повторюйте помилку, якої колишня канцлерка Ангела Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році. Тоді вона виступила рішуче проти будь-якого просування до членства України в НАТО,

– сказав Кулеба.

Крім цього, він зазначив, що саме такі слова призвели до того, що Путін вторгся на територію Грузії та України. Він запевнив, що якби наша країна була б членом НАТО, то повномасштабної війни – не було б.

Тож тепер міністр очікує потужних сигналів від Альянсу. Попри це, він заявив, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час активної фази бойових дій.

"Після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в НАТО. Україна поза Альянсом означала б, що війна (з Росією – 24 Канал), як і раніше, можлива", – підкреслив він.

Наостанок Кулеба запевнив, що вступ нашої країни до Альянсу – єдиний спосіб "зачинити двері для російської агресії" проти країн європейського континенту.

Що очікує Україна від саміту у Вільнюсі

Посол України у НАТО Наталія Галібаренко 20 червня заявила, що очікує почути на саміті Альянсу конкретні плани щодо вступу України. Попри це, вона розуміє, що вступ України в НАТО під час війни – є малоймовірним.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України у боротьбі проти Росії. Однак він не готовий назвати точну дату вступу нашої країни через війну, що триває.

У виданні Politico вважають, що НАТО може скасувати для України ПДЧ. Очікується, що ця пропозиція стане офіційною під час саміту у Вільнюсі.

На саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році Німеччина була однією з тих країн, що не підтримали надання Плану дій щодо членства в Альянсі. Своє рішення Меркель аргументувала різними причинами, однак суттєву роль відігравав тиск Путіна на канцлерку, а також бажання далі розвивати "дружні та економічно вигідні" відносини з Росією.