"Україна зробить НАТО сильнішим": слова Зеленського викликали шалені овації у Вільнюсі
11 липня, у день старту саміту НАТО, Володимир Зеленський виступив перед багатотисячною аудиторією у Вільнюсі. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що Україна посилить Альянс.
Президент України висловив подяку усім присутнім, зокрема своєму литовському колезі. А потужні слова Володимира Зеленського не залишили абсолютно нікого на площі байдужим.
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Зеленського підтримали оваціями
Україна зробить НАТО сильнішим,
– наголосив глава держави.
Його заява спричинила фурор. Усі присутні аплодували та гучно вигукували, підтримуючи слова президента України.
Свою промову, яку глава держави виголосив, він завершив гаслами: "Слава Україні! Слава Литві!", що також викликало чергову хвилю овацій.
Після виступу виконали гімн України та підняли прапор з Бахмута: дивіться відео
Після цього президенти України та Литви залишилися на сцені зі своїми першими леді. Через мить музикант виконав гімн України та підняли прапор нашої держави, який привезли з Бахмута.
Наприкінці виконавець гімну вигукнув "Слава Україні" і весь натовп у відповідь – "Героям слава".
Усе як заповідав колись Степан Бандера у своїй пророчій сьогодні цитаті: "І настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть: Героям Слава!"
Саміт НАТО в Вільнюсі: коротко про важливе
- Почнімо з найважливішої новини цього дня станом на 20:30. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну готові взяти до Альянсу без ПДЧ. Водночас підкреслив, що найважливіша умова зараз – завершення війни, розв'язаної Росією.
- По обіді ж стало відомо, що Володимир Зеленський таки прибув до Вільнюса. Зауважимо, що до останнього було незрозуміло, чи прилетить глава держави на саміт. Зокрема після його різкої заяви щодо зволікань з боку членів Альянсу.
- За цим посиланням ви можете ознайомитися з основними тезами з фінального тексту комюніке саміту НАТО. Ми зібрали найважливіше як про Україну, так і про Росію та тих, хто допомагає їй воювати проти нашої держави.
- У цьому ж матеріалі зібрали найцікавіше з самого Вільнюса. Дізнайтеся, як у Литві підтримують Україну та Володимира Зеленського. Спойлер: у Литві дуже хочуть, щоб наша держава якомога швидше здобула перемогу та стала членом НАТО.