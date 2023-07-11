Політики на це ведуться: як союзники можуть переламати позицію Байдена щодо України в НАТО

У Вільнюсі 11 липня розпочався саміт НАТО, на якому може бути ухвалене історичне для України рішення. І поки лідери країн-учасниць Альянсу проводять зустрічі та обговорюють зокрема й це питання, громадяни їхніх країн палко підтримують членство України в НАТО.

Так, у Вільнюсі місцеві жителі висловлюють підтримку Україні у війні з Росією та бажають їй якнайшвидше стати членом Альянсу. І саме громадяни країн-учасниць НАТО можуть вплинути на рішення своїх лідерів щодо вступу України до Альянсу. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін.

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Можна уявити реакцію Польщі та країн Балтії

Він зауважив, що атмосфера, що панує в країнах-учасницях НАТО, може вплинути також на рішення зокрема Джозефа Байдена щодо членства України в Альянсі.

Західні політики на це ведуться, тому що вони розуміють, що не можна перегинати та переламувати волю людей. Можна тільки уявити, якою може бути реакція Польщі чи країн Балтії, які гаряче підтримують Україну,

– наголосив російський опозиціонер.

Марк Фейгін припустив, чи вплине підтримка громадян країн-учасниць НАТО на рішення їхніх лідерів щодо членства України в НАТО: дивіться відео

Він припустив, що позиція США, Німеччини та ще декількох країн-учасниць НАТО, які мають достатньо скептичне ставлення, зміниться не стосовно членства України в НАТО. А в питаннях альтернативи – озброєння, гарантії безпеки, програма партнерства НАТО – Україна.

"Ця програма, якщо їй надати потрібний рівень взаємодії, може включати зокрема можливість формування на території України спеціальних пунктів НАТО аж до баз", – зазначив Марк Фейгін.

Саміт НАТО у Вільнюсі: важливе