Зеленський приїде на саміт НАТО за однієї умови: в ОП назвали її

В Офісі Президента розповіли про очікування Києва від саміту НАТО, що пройде у Вільнюсі. Також там пояснили, чи буде присутній на цьому заході президент України.

Головний дипломатичний радник Ігор Жовква заявив, що Володимир Зеленський вирішить напередодні саміту, чи поїде він у столицю Литви. У президента України бракує часу.

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За якої умови Зеленський поїде у Вільнюс

Жовква заявив, що український президент не буде присутній на саміті НАТО, якщо лідери не проявлять мужності. У нього немає причин та часу туди їхати, якщо не буде результату на заході.

Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть демонструвати дефіцит мужності, в той час, як Україна з усією своєю мужністю, волею, силою та високим моральним духом бореться проти російської агресії,

– додав він.

Що Україна хоче почути на саміті

Київ хоче отримати від НАТО запрошення до процесу вступу України в НАТО. Водночас Україна розуміє, що не зможе стати членом Альянсу, поки Росія веде проти неї повномасштабну війну. Наша країна подала заявку на членство в НАТО ще у вересні 2022 року. Київ хотів би, щоб на саміті 11 – 12 липня на неї дали відповідь.

Ця заявка зараз лежить на столах лідерів країн-членів НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом,

– пояснив Жовква.

Заступник голови ОП також згадав про Швецію та Фінляндію. Коли ці країни подали заявки, союзники на них відповіли та запросили до членства в НАТО. А Фінляндія вже стала членом Альянсу.

Що казали про очікування від НАТО наші високопосадовці