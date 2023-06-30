Зеленський приїде на саміт НАТО за однієї умови: в ОП назвали її
Джерело:Reuters
В Офісі Президента розповіли про очікування Києва від саміту НАТО, що пройде у Вільнюсі. Також там пояснили, чи буде присутній на цьому заході президент України.
Головний дипломатичний радник Ігор Жовква заявив, що Володимир Зеленський вирішить напередодні саміту, чи поїде він у столицю Литви. У президента України бракує часу.
Читайте також Цукерок не буде, але й гіркоти теж: чого чекати Україні на саміті НАТО у Вільнюсі
За якої умови Зеленський поїде у Вільнюс
Жовква заявив, що український президент не буде присутній на саміті НАТО, якщо лідери не проявлять мужності. У нього немає причин та часу туди їхати, якщо не буде результату на заході.
Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть демонструвати дефіцит мужності, в той час, як Україна з усією своєю мужністю, волею, силою та високим моральним духом бореться проти російської агресії,
– додав він.
Що Україна хоче почути на саміті
Київ хоче отримати від НАТО запрошення до процесу вступу України в НАТО. Водночас Україна розуміє, що не зможе стати членом Альянсу, поки Росія веде проти неї повномасштабну війну. Наша країна подала заявку на членство в НАТО ще у вересні 2022 року. Київ хотів би, щоб на саміті 11 – 12 липня на неї дали відповідь.
Ця заявка зараз лежить на столах лідерів країн-членів НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом,
– пояснив Жовква.
Заступник голови ОП також згадав про Швецію та Фінляндію. Коли ці країни подали заявки, союзники на них відповіли та запросили до членства в НАТО. А Фінляндія вже стала членом Альянсу.
Що казали про очікування від НАТО наші високопосадовці
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує окреслення майбутнього від НАТО, якщо Альянс бачить нашу державу у своєму складі. Як зазначив президент, мовиться не про сьогоднішнє членство. Київ хоче отримати сигнал, що після завершення війни з Росією Україна буде в НАТО.
- Не так давно Олексій Резніков натякнув західним партнерам, що на заході у Вільнюсі у членів Альянсу є можливість виправити помилку, яка була зроблена на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році. Тоді Україна не отримала план дій щодо членства в Альянсі через тиск Москви на Захід.
- За словами міністра оборони, Київ хоче отримати гарантію запрошення до НАТО після перемоги України у війні з Росією. Він назвав ці очікування дуже реалістичними.