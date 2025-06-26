Зброя для України буде: у Зеленського підсумували результати саміту НАТО

Саміт НАТО був успішним для Європи. Президент США Дональд Трамп наголосив, що дотримуватиметься принципів НАТО та підтримки Європи відповідно до 5-ї статті.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також додав, що Росію офіційно визнали країною, яка становить загрозу для європейського континенту.

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Які підсумки саміту є важливими для України

Подоляк зазначив, що було також ухвалено рішення про допомогу Україні – і гарантовану, і додаткову. Визначено, що 5% від ВВП для обороноздатності країн-членів НАТО, додатково можуть спрямовуватись і на військову допомогу Україні.

Якщо країни виділятимуть мілітарну допомогу Україні чи інвестуватимуть у відповідні виробництва, зокрема українські, то це все зараховуватиметься як внески в НАТО – на підвищення обороноздатності Альянсу. Європейські країни однозначно будуть фінансувати Україну та підтримувати її,

– сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що це свідчить про пріоритетність підтримки України, вкладень в її оборонну промисловість і розвиток військового виробництва. США зацікавлені в продажу своєї зброї до Європи, і це створює нові можливості для закупівель.

За словами Подоляка, Україна вже працює з європейськими партнерами над створенням фондів для купівлі американської зброї, яка допомагатиме гарантувати безпеку континенту.

"Це вже досить чітка конфігурація. Це вже умовно рішення Альянсу – України та країн НАТО, переважно європейських", – сказав Подоляк.

Він пояснив, що країни мають два головні пріоритети:

перше – посилити обороноздатність України через інвестиції.

– посилити обороноздатність України через інвестиції. друге – зміцнити її за рахунок закупівлі озброєння, що важливо і для США, і для самої України.

За його словами, НАТО діє виважено й зосереджено.

Попри чутки, НАТО не розколюється

Підсумком саміту є кілька важливих моментів.

По-перше, попри побоювання щодо розколу в Альянсі, саміт показав протилежне: єдність збережена. США не мають наміру зменшувати вплив чи залишати Європу сам на сам із загрозами з боку Росії.

По-друге, було погоджено зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону. Це важливо, бо знову порушується питання про постачання зброї Україні – і тут інтереси США очевидні.

По-третє, Україна отримає всю необхідну підтримку. Це будуть як індивідуальні, так і колективні пакети допомоги. Єврокомісія вже виділила додаткові кошти, про що заявляє спільно з НАТО.

"І ключове – чітко заявлено: Росія не буде партнером Європи. Росія – це абсолютна загроза для Європи. Більше того, навіть сам Дональд Трамп прямо сказав, що Росія може не зупинитися на Україні. Її цікавлять й інші території поза межами України. Якщо ми не зупинимо Володимира Путіна, він продовжить експансію, рухатиметься далі на інші європейські території", – сказав Подоляк.

Він додав, що наступні кроки – це робота над логістикою, інвестиціями та запуском виробництв. Далі – співпраця в межах Ради Україна – НАТО, постачання зброї та переговори з американською стороною. Це можуть бути як двосторонні домовленості зі США, так і багатосторонні – за участі європейських країн, які хочуть допомогти Україні, зокрема системами протиракетної оборони.