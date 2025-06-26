Зброя для України буде: у Зеленського підсумували результати саміту НАТО
- США продовжать підтримувати Європу і Україну, а НАТО зберігає єдність, незважаючи на побоювання щодо розколу.
- Заплановано співпрацю в межах Ради Україна – НАТО, зокрема постачання зброї та переговори зі США щодо двосторонніх та багатосторонніх домовленостей.
Саміт НАТО був успішним для Європи. Президент США Дональд Трамп наголосив, що дотримуватиметься принципів НАТО та підтримки Європи відповідно до 5-ї статті.
Про це в ефірі 24 Каналу зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також додав, що Росію офіційно визнали країною, яка становить загрозу для європейського континенту.
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Які підсумки саміту є важливими для України
Подоляк зазначив, що було також ухвалено рішення про допомогу Україні – і гарантовану, і додаткову. Визначено, що 5% від ВВП для обороноздатності країн-членів НАТО, додатково можуть спрямовуватись і на військову допомогу Україні.
Якщо країни виділятимуть мілітарну допомогу Україні чи інвестуватимуть у відповідні виробництва, зокрема українські, то це все зараховуватиметься як внески в НАТО – на підвищення обороноздатності Альянсу. Європейські країни однозначно будуть фінансувати Україну та підтримувати її,
– сказав Михайло Подоляк.
Він додав, що це свідчить про пріоритетність підтримки України, вкладень в її оборонну промисловість і розвиток військового виробництва. США зацікавлені в продажу своєї зброї до Європи, і це створює нові можливості для закупівель.
За словами Подоляка, Україна вже працює з європейськими партнерами над створенням фондів для купівлі американської зброї, яка допомагатиме гарантувати безпеку континенту.
"Це вже досить чітка конфігурація. Це вже умовно рішення Альянсу – України та країн НАТО, переважно європейських", – сказав Подоляк.
Він пояснив, що країни мають два головні пріоритети:
- перше – посилити обороноздатність України через інвестиції.
- друге – зміцнити її за рахунок закупівлі озброєння, що важливо і для США, і для самої України.
За його словами, НАТО діє виважено й зосереджено.
Попри чутки, НАТО не розколюється
Підсумком саміту є кілька важливих моментів.
По-перше, попри побоювання щодо розколу в Альянсі, саміт показав протилежне: єдність збережена. США не мають наміру зменшувати вплив чи залишати Європу сам на сам із загрозами з боку Росії.
По-друге, було погоджено зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону. Це важливо, бо знову порушується питання про постачання зброї Україні – і тут інтереси США очевидні.
По-третє, Україна отримає всю необхідну підтримку. Це будуть як індивідуальні, так і колективні пакети допомоги. Єврокомісія вже виділила додаткові кошти, про що заявляє спільно з НАТО.
"І ключове – чітко заявлено: Росія не буде партнером Європи. Росія – це абсолютна загроза для Європи. Більше того, навіть сам Дональд Трамп прямо сказав, що Росія може не зупинитися на Україні. Її цікавлять й інші території поза межами України. Якщо ми не зупинимо Володимира Путіна, він продовжить експансію, рухатиметься далі на інші європейські території", – сказав Подоляк.
Він додав, що наступні кроки – це робота над логістикою, інвестиціями та запуском виробництв. Далі – співпраця в межах Ради Україна – НАТО, постачання зброї та переговори з американською стороною. Це можуть бути як двосторонні домовленості зі США, так і багатосторонні – за участі європейських країн, які хочуть допомогти Україні, зокрема системами протиракетної оборони.