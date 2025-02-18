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24 Канал Новини України "Немислимий альянс Путіна і Трампа": прем'єр Франції пояснив, свідками чого стали європейці
18 лютого, 15:56
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"Немислимий альянс Путіна і Трампа": прем'єр Франції пояснив, свідками чого стали європейці

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру висловив занепокоєння щодо можливості війни в Європі та "немислимого альянсу" між Путіним і Трампом.
  • Саміт у Парижі, скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном, не зміг розвіяти побоювань щодо безпеки на континенті.

Нещодавно відбувся екстрений саміт європейських лідерів у Парижі. один із французьких посадовців зробив заяву стосовно цієї зустрічі.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що цей самі "не розвіяв побоювань". Про це пише 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Айсберги наближаються

Байру переконаний, що "вперше з 1945 року" війна може прийти в  Європу.

Ми перебуваємо в контексті 1930-х років, айсберги наближаються до нас, і паризька зустріч у Єлисейському палаці не змогла їх утримати,
– поясни він.

Байру також висловив крайнє занепокоєння "зближенням" президента США Дональда Трампа і російського лідера Владіміра Путіна. Він вважає, що ми спостерігаємо немислимий альянс між Путіним і Трампом, "який маргіналізує Європу на її власній землі". 

Саміт у Парижі 17 лютого скликав президент Франції Еммануель Макрон, щоб обговорити безпекові питання на континенті.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулись перемовини між делегаціями Росії та США. Натомість Володимир Зеленський у цей день зустрівся із Реджепом Ердоганом у Анкарі. 