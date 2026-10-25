У Москві заявили про підготовку саміту Трампа, Сі та Путіна

У Москві, Пекіні та Вашингтоні розпочали підготовку до тристороннього саміту. У листопаді у Китаї можуть зустрітись Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін.

Також у Кремлі заявляють про ймовірні тристоронні переговори за участі України в листопаді. Про це розповів помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков пропагандистським ЗМІ.

Що кажуть у Путіна?

Ушаков заявив, що у Москві, Пекіні та Вашингтоні готові до проведення діалогу на найвищому рівні. Раніше ЗМІ писали, що очільники держав можуть зустрітися на саміті АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва), що має відбутися 18 – 19 листопада 2026 року в китайському місті Шеньчжень

Посадовець також додав, що переговорний процес між представниками Росії, США та України може відновитися незабаром. За словами чиновника, потенційна тристороння зустріч може відбутися в листопаді

Він також зазначив, що можливість візиту Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежатиме від результатів переговорів на саміті АТЕС.

Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення на саміт G20 ми отримали,

– наголосив помічник Путіна

У Москві сказали, що китайська сторона вже опрацьовує можливість включення переговорів лідерів до програми заходів саміту в Шеньчжені. Представники Кремля зазначають, що з їхнього боку вже пролунали певні міркування щодо змісту можливого діалогу.

У понеділок, 19 жовтня, Дональд Трамп оголосив про згоду провести тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї. Політик заявляв, що піде на цей крок не заради України, а через "нормальну поведінку" Росії.

Водночас Володимир Зеленський наголошував, що вихід російського диктатора з ізоляції вже розпочався, проте будь-які переговори стосовно України мають відбуватися з її залученням.