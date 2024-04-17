Захист українського неба й не лише: головні тези з саміту Євросоюзу в Брюсселі

У Брюсселі проходить засідання Європейської ради. Туди прибули 27 лідерів держав, які є членами ЄС.

Після чергових масованих ракетних обстрілів України, вони обговорять можливе посилення захисту українського неба, передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю Софія Назаренко. Глава української держави Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників передати Україні нові системи ППО та ракети до них.

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Очікують, що країни-члени ЄС проведуть двосторонні зустрічі на полях саміту. Усе, аби домовитися про передачу нової військової техніки для України. За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, це стане одним із пріоритетів засідання 17 квітня.

Щодо України, відповідно до наших широких висновків у березні, ми будемо реагувати на постійні атаки Росії на українських цивільних мешканців та критичну інфраструктуру, зокрема, у секторі енергетики. Ці атаки підкреслюють необхідність посилення нашої військової допомоги, зокрема, у сфері забезпечення повітряної оборони,

– наголосив голова Європейської ради.

Так за кілька годин до засідання в Європейській раді тристоронню зустріч разом з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом провели Нідерланди, Данія та Чехія. Країни обговорили шляхи посилення військової допомоги для України. Зокрема, можливу передачу систем ППО.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що інтенсивність ракетних атак в Україні останніми тижнями значно зросла. Усе частіше росіяни застосовують касетні бомби.

"У цьому конкретному питанні протиповітряної оборони ми бачимо три шляхи. Один з них – виробляти більше самостійно в середньостроковій перспективі. Дивитися, що ще ми можемо поставити в Україну з наших власних запасів і купувати те, що є в наявності в усьому світі", – наголосив Рютте.

Чому партнери не зможуть збивати російські ракети

Напередодні саміту Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики Жозеп Боррель зустрівся з міністрами закордонних справ країн ЄС. Зокрема, вони обговорили війну Росії проти України. А також – заклики Володимира Зеленського закрити українське небо після того, як США та країни Європи допомогли Ізраїлю відбити іранську атаку.

Президент України знову звернеться до європейських союзників. Водночас, Боррель зазначив, що партнери не зможуть збивати над територією України російські ракети.

"Іранська атака містила ракети, що пролітали над повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії, які також захищали свої повітряні бази. Цього немає в Україні, оскільки там немає повітряних баз, що належать США, Великобританії чи Йорданії, над якими могли б пролетіти російські ракети", – сказав Боррель.

Під час засідання, яке було 16 квітня, міністри закордонних справ досягли політичного рішення щодо можливого розширення санкцій проти Ірану через військову допомогу для Росії. Хоч ЄС поки що не має доказів, що ця країна постачає ракети Москві, утім, він хоче заздалегідь розширити обмеження. Усе, аби унеможливити такий сценарій. Цю тему під час засідання також обговорять європейські лідери.

Розширення оборонного потенціалу Європи

У Брюсселі, паралельно із самітом ЄС, проходить Європейський саміт з оборони та безпеки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уже звернулась до учасників цього саміту і закликала розширити європейський оборонний потенціал.

Вона переконана, що це допоможе забезпечити безперебійну військову допомогу для української держави. А також – забезпечити безпеку у Європі. Президентка Єврокомісії додала, що спільний крок буде важко зробити, однак, це дуже важливо. Цей меседж вона спрямує до країн-членів ЄС.

Він вимагатиме нового європейського оборонного мислення від держав-членів, інституцій, промисловості та інвесторів, а також політичної й моральної мужності стояти разом з Україною тут, на європейській землі, стільки, скільки буде потрібно,

– зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ціна незахищеності та ціна перемоги Росії значно більше економії, яку нині можуть зробити. А ціна протистояння численним загрозам і конфліктам без підготовки набагато більша, ніж вони можуть собі дозволити. Тому, мовляв, для Європи настав час посилити оборону та безпеку.

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