Саміт ЄС з Путіним: Франція та Німеччина пообіцяли радитись щодо такого з Україною
Джерело:МЗС України
Раніше Франція з Німеччиною задумали запросити на саміт Євросоюзу Володимира Путіна. На щастя, інші країни-члени ЄС виступили проти. Зрештою, Париж та Берлін пообіцяли надалі радитись щодо таких ініціатив з Україною.
До МЗС запросили послів Німеччини та Франції в Україні для обговорення ініціативи про відновлення самітів ЄС – Росія.
До речі Саміту ЄС з Путіним не буде: Меркель шкодує з цього приводу
Україна наголосила, що така політика суперечить санкціям
Українська сторона зазначила, що така ініціатива суперечить санкційній політиці ЄС, яку схвалили через агресію Росії, а також підриває європейську солідарність й не заохочує Москву до виконання мінських домовленостей.
Пообіцяли обговорювати такі ініціативи
Дипломати заявили, що це була лише ідея для обговорення в контексті розгляду стратегії ЄС щодо Росії. Її не підтримали.
Посли підтвердили, що Німеччина та Франція є незмінними друзями України. Важливо, що сторони домовилися: такі питання будуть обговорювати з Україною перед їх оприлюдненням.
Що цьому передувало
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель першою виступила, щоб ЄС вів прямий контакт з Росією. Вона запропонувала запросити Путіна на саміт. Німецьку політикиню підтримав президент Франції Еммануель Макрон.
- Водночас інші лідери ЄС відхилили пропозицію. Наприклад, рішуче проти виступили Польша, Литва, Латвія, Естонія.
- В Україні також відреагували на ситуацію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива щодо саміту є неприпустимою.