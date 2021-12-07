На саміті з Байденом Путін переконуватиме, що в ескалації винна Україна

У Кремлі напередодні розмови Джо Байдена та Володимира Путіна вже зробили традиційні звинувачення у бік України. Сказали буцімто про невиконання мінських угод, а також "провокації".

У Москві стурбовані через спроби Києва, мовляв, "провокувати своїх західних кураторів". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Традиційна риторика Кремля

Також він вкотре завів мову нібито про невиконання Україною мінських домовленостей. Лавров сказав що Росія на саміті буде вимагати "змусити Київ виконувати свої зобов'язання".

Путін та Байден знову поговорять: що відомо

Президенти поговорять по відеозв'язку 7 грудня о 17:00 за київським часом

Речниця Білого дому Джен Псакі зауважила, що Байден планує чітко пояснити російському колезі, що буде готовий чинити тиск у разі наступу на Україну.

Припускають, що Путін порушить питання про Україну та НАТО. Раніше він вже зухвало заявляв: хоче юридичних гарантій того, що нашу країну не приймуть до Альянсу

Політики також можуть обговорити становище на ринку нафти, стратегічну стабільність, Афганістан, Іран та Лівію.

Як Байден буде домовлятися з Путіним: дивіться у відео 24 каналу: