Ситуація складна: на саміті G7 світові лідери зосередяться на 2 ключових питаннях

В Канаді 15 червня розпочався саміт G7, який відбувається на тлі загострення міжнародних конфліктів, які можуть перерости у глобальне протистояння. Лідери країн, що прибудуть на захід, насамперед обговорюватимуть ці найгарячіші проблеми.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про питання, які будуть порушені на саміті G7. Під час заходу в Канаді, як повідомив представник Білого дому, має відбутися зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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Спробують замиритися з диктаторами

Клочок зауважив, що всі учасники саміту мають обговорювати нагальне питання – ситуацію на Близькому Сході.

Судячи з останніх повідомлень, Ізраїль не збирається зупинятися і може вдатися до дуже серйозних атак по території Ірану. Ці заходи можуть призвести в кінцевому результаті до зміни режиму.

Втім, лідери країн "Великої сімки", які будуть присутні в Канаді, розуміють, що потрібно ухвалювати певні рішення щодо ситуації на Близькому Сході,

– наголосив він.

Якщо до початку саміту Європа пропонувала санкції лише щодо Росії, щоб до них долучалися різні країни, то тепер стоїть питання, що робити з Близьким Сходом. Європейці переважно прагнуть підтримувати у цьому конфлікті Ізраїль і засуджувати режим Ірану, який має намір виготовляти ядерну зброю.

Проте вони намагаються дивитися на цю історію через призму військової операції Ізраїлю проти Сектору Газа, проти ХАМАС, який також заховався серед цивільного населення і тероризує цю країну. Тому ситуація на Близькому Сході, дійсно, вкрай складна,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також серед інтриг саміту, на його думку, чи вдасться керівництву Європейського Союзу та лідерам країн "Великої сімки" переконати Дональда Трампа долучитися до більш дієвих кроків щодо припинення російсько-української війни.

Також європейці прагнуть замиритись з диктаторським режимом Ірану, щоб війна не поширювалася далі на Близькому Сході.

Однак замиритися з диктаторами – справа дуже невдячна. Ми переконалися в цьому самі. Примирення з Путіним лише провокує його на більшу ескалацію,

– впевнений Валерій Клочок.

Еммануель Макрон наголошує, що Сполучені Штати Америки мають долучитися до санкцій, а також, маючи можливість тиснути на Ізраїль у вигляді військової допомоги, вплинути на нього щодо початку переговорів про припинення їх військової операції.

Проте Ізраїль, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", не має наміру так робити. Так само Україна була готова припинити вогонь, але Росія на це йшла.

Відтак на саміті G7 будуть розглядатися 2 питання: 18-й санкційний пакет проти Росії, який пропонує сьогодні Європа, та що робити з Близьким Сходом.

Зазначимо, що на думку політолога Ігоря Чаленка, одне з питань, яке можуть обговорити на саміті G7 Зеленський і Трамп, це – зупинення деструктивних процесів, що відбуваються в Білому домі. Зокрема, йдеться про перенаправлення 20 тисячі ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід.

Чаленко вважає, що зараз Україні потрібна "чітка, стабільна позиція керівництва Сполучених Штатів – зокрема президента Трампа".