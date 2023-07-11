Резонансна заява Столтенберга: що вона означатиме для України і її перспектив у НАТО
Заява Єнса Столтенберга про одноетапний вступ України до НАТО без ПДЧ не має конкретних часових рамок. Більшість партнерів виступають за приєднання України до Альянсу лише після завершення війни.
Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. За його словами, НАТО не може запропонувати більшого, бо не хоче відкрито вступати у війну проти Росії.
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"За формою це потужний сигнал, а за практичною реалізацією – історія "відкритих дверей", які залишаються відкритими. Якщо ми до них наблизимось, нам може знадобитись один крок, а не два, щоб у них увійти", – зазначив Вігірінський.Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт Альянсу, під час якого Україні запропонують план вступу до організації. Союзники вирішили скасувати виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для Києва. Так що вступ буде одноетапним – підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу.
Що ще сказав Столтенберг
Генсек НАТО заявив про багаторічну допомогу в постачанні озброєння, щоб синхронізувати армії України і країн Альянсу.
"Більшого вичавити з НАТО станом на сьогодні в принципі неможливо. Країни-члени Альянсу не воюватимуть власними збройними силами на території України", – констатував Вігірінський.
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретних рішень щодо свого членства в Альянсі. У межах події президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті країни-члени Альянсу планують ухвалити новий пакет для України. ця допомога міститиме три важливих елементи.
- Ще 7 липня в країнах світу стартували мітинги за підтримку вступу України до НАТО. Символічно, що в межах кампанії заплановано 33 демонстрації.