Резонансна заява Столтенберга: що вона означатиме для України і її перспектив у НАТО

Заява Єнса Столтенберга про одноетапний вступ України до НАТО без ПДЧ не має конкретних часових рамок. Більшість партнерів виступають за приєднання України до Альянсу лише після завершення війни.

Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. За його словами, НАТО не може запропонувати більшого, бо не хоче відкрито вступати у війну проти Росії.

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"За формою це потужний сигнал, а за практичною реалізацією – історія "відкритих дверей", які залишаються відкритими. Якщо ми до них наблизимось, нам може знадобитись один крок, а не два, щоб у них увійти", – зазначив Вігірінський.

Що ще сказав Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 12 липня у Вільнюсі відбудеться інавгураційний саміт Альянсу, під час якого Україні запропонують план вступу до організації. Союзники вирішили скасувати виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для Києва. Так що вступ буде одноетапним – підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу.

Генсек НАТО заявив про багаторічну допомогу в постачанні озброєння, щоб синхронізувати армії України і країн Альянсу.

"Більшого вичавити з НАТО станом на сьогодні в принципі неможливо. Країни-члени Альянсу не воюватимуть власними збройними силами на території України", – констатував Вігірінський.

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