Обслуговують інтереси Путіна: як Китай і Бразилія підіграють Росії щодо Саміту миру

Російський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Вони обговорили майбутній Саміт миру у Швейцарії. Відтак у Кремлі повідомили що Путін "виклав принципові підходи російської сторони у зв'язку з майбутнім самітом".

Зрозуміло, що Бразилія політично стоїть на боці Росії. Як розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний, для цього є об'єктивні та суб'єктивні причини.

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Чому Бразилія підтримує Росію

Чи не найголовнішою причиною є економічна залежність Бразилії. Наприклад, зараз країни будують потужний завод з виробництва міндобрив. Країна-агресорка постачає їх до Бразилії.

З іншого боку – суб'єктивного – президент Бразилії за своїми поглядами є антиамериканцем. Тому два антиамериканці та антизахідні політики завжди можуть домовитися коштом когось іншого. У нашому випадку це Україна,

– підкреслив політолог.

До того ж Бразилія разом з Китаєм готують свою так звану "мирну конференцію". На ній буцімто має бути Україна та Росія. Навіть такими заявами ці країни фактично зривають Саміт миру, знижують його статус і намагаються переманити певних учасників на свій бік. Все це свідчить про прямі, недружні кроки щодо України.

Наскільки важлива для Росії підтримка Китаю та Бразилії

Останнім часом всі ми чуємо поняття "Глобальний Південь". Раніше туди зараховували так звані країни "третього світу". Тепер до Глобального Півдня відносять Китай, Бразилію та низку інших держав. Всі вони утворюють важливий фактор, який використовують в антизахідній риториці.

Цей фактор великий і за кількістю людей, і за потужністю економіки. Тому до нього треба дослухатися. Росії зараз намагається показати, що ініціативу України підтримують не всі, тобто можуть казати, мовляв, хто підтримує Захід, той підтримує Україну та навпаки. Відтак нібито треба сідати за якийсь інший стіл переговорів та говорити про "мир" на інших умовах.

Насправді всі ініціативи, які йшли від Китаю та Бразилії – це про капітуляцію України у відкладеному терміні, або вже зараз. Тому розглядати ці країни як сили, що можуть привести нас до справедливого миру, не доводиться. Вони обслуговують інтереси Путіна й це треба визнати,

– наголосив Олег Лісний.

В Україні також це прекрасно розуміють. А всі неприховані заяви певних країн щодо Саміту миру тільки показали, хто про що думає, коли пише мирний план. Бо на словах все може виглядати гарно, а по факту є підтримкою Росії, яка протистоїть Заходу.

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