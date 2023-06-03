Як Санду дала відкоша Орбану на саміті в Кишиневі: курйозне відео
3 червня 2023, 18:48Читать новость на русском
У Молдові 1 червня відбувався саміт Європейської політичної спільноти, на який приїхав й угорський прем'єр Віктор Орбан. Він хотів поцілувати руку Майї Санду, проте вона уникнула цього.
Курйозний момент зустрічі політиків потрапив на відео. На кадрах видно, як президентка Молдови не хоче, щоб Орбан цілував їй руку, пише 24 Канал.
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Що відомо про курйоз на саміті в Молдові
У мережі поширили відео зустрічі президентки Молдови Майї Санду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На кадрах видно, як останній нахиляється, щоб поцілувати президентці руку, проте вона не дозволила цього зробити.
Як Орбан намагався поцілувати руку Санду: дивіться відео
Останні скандальні заяви Орбана
- Нещодавно Віктор Орбан в інтерв'ю заявив, що нібито контрнаступ не дасть Києву бажаних результатів. Він також сказав, що під час бойових дій Україна зазнає численних втрат та почав лякати кількістю населення Росії.
- Україна відповіла Орбану на ці заяви. Зокрема, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк жорстко засудив абсурдну позицію угорського політика. Він пояснив, що такі заяви Орбана вкотре демонстративно ображають цінності Європейського союзу та міжнародного права загалом.
- Подоляк додав, мовляв, якщо угорського прем'єра справді хвилюють втрати – нехай подзвонить своєму "другові Путіну" та попросить, щоб російські окупанти вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. Що сказали у відповідь на заяву Орбана в українському МЗС – читайте за посиланням.