Як Санду дала відкоша Орбану на саміті в Кишиневі: курйозне відео

У Молдові 1 червня відбувався саміт Європейської політичної спільноти, на який приїхав й угорський прем'єр Віктор Орбан. Він хотів поцілувати руку Майї Санду, проте вона уникнула цього.

Курйозний момент зустрічі політиків потрапив на відео. На кадрах видно, як президентка Молдови не хоче, щоб Орбан цілував їй руку, пише 24 Канал.

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Що відомо про курйоз на саміті в Молдові

У мережі поширили відео зустрічі президентки Молдови Майї Санду з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. На кадрах видно, як останній нахиляється, щоб поцілувати президентці руку, проте вона не дозволила цього зробити.

Як Орбан намагався поцілувати руку Санду: дивіться відео

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