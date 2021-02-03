Затримували навіть тварин: у Санкт-Петербурзі в автозак посадили собак та їх власників

Ввечері 2 лютого у великих містах Росії спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці на знак підтримки опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: 24 канал

Силовики ж у своїй звичній манері почали затримувати протестувальників. В одному з автозаків опинилися навіть чотирилапі.

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У мережі оприлюднили відео як під час протестів у Петербурзі ОМОНівці затримують кілька собак та їхніх власників. Інцидент трапився на Невському проспекті. Відомо, що напередодні затримання власники чотирилапих давали інтерв'ю кореспонденту білоруського видання "Белсат".

У ньому Іван та Аня наголосили, що Росія перетворилися на поліцейську державу і вони не можуть вільно гуляти вулицями.

Ми перетворилися на поліцейську державу, абсолютно позорну. Я думаю, що кожному дуже соромно за це. Дуже соромно,

– сказав Іван.

Коментар Івана та Ані перед затриманням: дивіться відео



У Санкт-Петербурзі в автозак посадили собак та їх власників / Фото з телеграм-каналу Медуза

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