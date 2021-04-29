Санкції ПАРЄ проти Гончаренка: на ситуацію відреагували у МЗС

Парламентська асамблея Ради Європи наклала на члена української делегації Олексія Гончаренка санкцію, забравши в нього право голосу на 3 місяці. У Міністерстві закордонних справ виступили із засудженням таких дій ПАРЄ.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про ставлення відомства до ситуації з Гончаренком та ПАРЄ виданню розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
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МЗС про рішення ПАРЄ
Міністерство закордонних справ України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів,
– йдеться у відповіді.
Відповідно до позиції відомства, рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із "зухвалою поведінкою делегації Росії, яка зводить свою участь в асамблеї винятково до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів".
"ПАРЄ має відігравати ту важливу роль, якою її наділили батьки-засновники. Насамперед це стосується ефективного захисту верховенство права, прав людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи", – додав Ніколенко.
Він також наголосив, що лідерство організації особливо потрібне тепер для протидії протиправним діям Росії, яка розв'язала збройну агресію в центрі Європи, а також чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови.
Скандал з Олексієм Гончаренком: коротко
- Раніше ПАРЄ позбавила українського делегата права виступу на 3 місяці.
- Підставою для цього стало звернення голови російської делегації Петра Толстого, якого в соцмережах Гончаренко назвав негідником і, за словами українського нардепа, розповів правду про його царя – Володимира Путіна.
- За тиждень до того президент ПАРЄ обірвав виступ Гончаренка, коли він намагався продемонструвати обстріляний український прапор, аби нагадати, що в Україні досі триває війна з Росією.