Санкції ПАРЄ проти Гончаренка: на ситуацію відреагували у МЗС

Парламентська асамблея Ради Європи наклала на члена української делегації Олексія Гончаренка санкцію, забравши в нього право голосу на 3 місяці. У Міністерстві закордонних справ виступили із засудженням таких дій ПАРЄ.

Про ставлення відомства до ситуації з Гончаренком та ПАРЄ виданню розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте також Українська делегація в ПАРЄ відреагувала на санкції проти Гончаренка

МЗС про рішення ПАРЄ

Міністерство закордонних справ України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів,

– йдеться у відповіді.

Відповідно до позиції відомства, рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із "зухвалою поведінкою делегації Росії, яка зводить свою участь в асамблеї винятково до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів".

"ПАРЄ має відігравати ту важливу роль, якою її наділили батьки-засновники. Насамперед це стосується ефективного захисту верховенство права, прав людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи", – додав Ніколенко.

Він також наголосив, що лідерство організації особливо потрібне тепер для протидії протиправним діям Росії, яка розв'язала збройну агресію в центрі Європи, а також чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови.

Скандал з Олексієм Гончаренком: коротко