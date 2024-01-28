"Можуть бути таємні домовленості": чому проти Білорусі не застосовують активно санкції

У США заявили, що готові посилювати санкції проти режиму білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка через переслідування опозиціонерів, утиски прав людини. Про санкції проти Білорусі мовиться не у контексті допомоги Росії у війні проти України.

Можливо, є певні секретні домовленості між Лукашенком та Заходом. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Які можуть бути домовленості

Сергій Жирнов припустив, що є певні домовленості щодо санкцій. Він звернув увагу, що останнім часом з території Білорусі не летять ракети, винищувачі.

Зараз територія Білорусі найчастіше використовується російськими збройними силами як навчальна територія. Там є полігони, де російські проходять навчальні збори перед тим, як відправитись на фронт в Україну.

У мене таке враження, що є домовленість, що нібито Лукашенко зводить це нанівець або на мінімум, а проти нього не запроваджуються великі санкції. Тому він продовжує торгувати, зокрема, із Західною Європою,

– вважає він.

Ексспівробітник КДБ не виключає, що домовитись зі США Лукашенко міг за допомогою Китаю. Білоруський диктатор активно намагається збільшувати співпрацю із лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб мати противагу Владіміру Путіну.

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