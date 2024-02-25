Як з цим боротись: Білорусь кидає величезні зусилля на допомогу в обході санкцій Росією

Білорусь суттєво допомагає Росії обходити санкції. США та Європейський Союз мали б ввести тут значно жорсткіші обмеження. Адже деякі показники буквально лякають.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, прокоментувавши нові санкції від США та ЄС.

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Потрібно вводити значно більше санкцій проти Лукашенка та його режиму. Зараз кількість санкцій щодо Білорусі в 12 разів менша, ніж проти Росії. Це допомагає Лукашенку обходити санкції. Є дані, що через Білорусь до Росії вже пройшло товарів на 10 мільярдів євро.

Найпростіша схема. Завозять товари до Білорусі з документами на експорт до Казахстану. Там усе переоформлюють і завозять до Росії. Або навпаки. Росія не може експортувати на європейський ринок. Але тепер з Білорусі у 4 рази зросло постачання скла до ЄС. Зрозуміло, що це скло з Росії,

– зауважив Латушко.

Що можна зробити

Як наголосив Латушко, важливо, що під санкції потрапили багато людей з Білорусі, які брали участь у вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих територій. Однак важливо, аби ці обмеження стосувалися і Лукашенка. Крім того, потрібно, аби він нарешті отримав ордер від Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини проти України.

Крім того, потрібно було б ретельніше бити по військово-промисловому комплексу Білорусі та Росії. Ще до повномасштабної війни більш ніж 90% таких білоруських підприємств співпрацювали з Росією. А зараз буквально відбулося "зрощення" ВПК обох країн.

Тут можна піти іншим шляхом. Ввести на весь ВПК секторальні санкції через запровадження квот на постачання товарів. Адже по деяких позиціях зараз стався ріст експорту до Білорусі на 1000%. Потрібно вводити квоти, як це було до 2022 року. А ще – заборонити транзит через Білорусь. Це вплине на ефективність санкцій. Важливо контролювати санкції і закривати "дірки", які є надзвичайно великими,

– сказав Латушко.

Санкції проти Росії: коротко