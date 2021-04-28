Санкції проти "медведчуківських" каналів – одна з причин ескалації на Сході, – нардеп

Раніше Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти кількох телеканалів, які тісно пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Ці санкції є однією з причин ескалації збройного конфлікту на Сході України.

Таку думку в інтерв'ю виданню висловив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

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Про вплив санкції на дії Росії

Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на Сході України. Усе має ціну,

– зазначив Потураєв.

За його словами, коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь зі сторони Росії однозначно буде. "Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", – додав "слуга народу".

Водночас нардеп переконаний в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. Потураєв наголосив, що припинення мовлення 3 телеканалів "холдингу Медведчука" є позитивним сигналом для українського журналістського середовища.

Санкції проти "медведчуківських" каналів

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення, однак ще тривалий час їхні трансляції були доступні в Youtube.

І лише 24 квітня ютуб-сторінки "медведчуківських" каналів частково перестали працювати в Україні.

Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу

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