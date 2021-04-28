Санкції проти "медведчуківських" каналів – одна з причин ескалації на Сході, – нардеп

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Раніше Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти кількох телеканалів, які тісно пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Ці санкції є однією з причин ескалації збройного конфлікту на Сході України.

Джерело:

Укрінформ

Таку думку в інтерв'ю виданню висловив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

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Про вплив санкції на дії Росії

Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на Сході України. Усе має ціну,
– зазначив Потураєв.

За його словами, коли президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що відповідь зі сторони Росії однозначно буде. "Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", – додав "слуга народу".

Водночас нардеп переконаний в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. Потураєв наголосив, що припинення мовлення 3 телеканалів "холдингу Медведчука" є позитивним сигналом для українського журналістського середовища.

Санкції проти "медведчуківських" каналів


Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу

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