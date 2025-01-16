Байден ускладнив Трампу скасування санкцій проти Росії, – FT

За кілька днів до завершення свого президентського терміну Джо Байден ускладнив скасування санкцій проти Росії для майбутньої адміністрації. Тепер таке рішення необхідно узгоджувати із Конгресом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Також Міністерство фінансів США запровадило нові санкції.

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Чому Трампу буде важче скасувати санкції проти Росії

Конгрес США отримав право накладати вето на будь-які спроби скасування обмежень, а запровадження вторинних санкцій стало обов’язковим.

Цей крок покликаний зміцнити контроль над санкційною політикою та зберегти тиск на Росію.

Міністерство фінансів США у середу оголосило про новий пакет санкцій, який охопив близько 100 провідних російських компаній, що працюють у фінансовому, енергетичному та оборонному секторах. До списку, зокрема, потрапили один із найбільших виробників зброї "Тактичне ракетне озброєння" та Московська біржа.

Якщо уряд США вирішить виключити якусь компанію зі списку санкцій, це рішення має бути затверджене Конгресом протягом 30 днів. У разі відмови виключення буде заблоковано.

Контроль Конгресу над санкціями регулюється законом Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), ухваленим у 2017 році після втручання Росії у вибори в США. Адміністрація Байдена використала цей закон як основу для розширення санкційного списку.

Таким чином, Конгрес матиме можливість перешкоджати ймовірним спробам Дональда Трампа послабити санкційний тиск на військово-промисловий потенціал Росії.

Які нові санкції проти Росії запровадили у США

15 січня США запровадили санкції проти тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС та призначеного Кремлем "генерального директора" станції Владіслава Ісаєва.

До оновленого санкційного списку SDN увійшли УМК-Сталь, що входить до держкорпорації Роскосмос, Мотовіліхінські заводи, ЛААЗ, Нижньогородське науково-виробниче об'єднання імені Михайла Фрунзе, Новотроїцький завод хромових сполук, парк "Патріот", держкомпанія "Воєнторг" та інші підприємства.