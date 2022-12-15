Нові санкції ЄС проти Росії можуть запровадити уже 15 грудня, проте у деяких країн є питання

У четвер, 15 грудня, Комітет постійних представників країн Євросоюзу може ухвалити рішення щодо дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Однак варто зазначити, що у деяких країн-членів ЄС все ще залишаються питання щодо нього.

Про це розповів голова Європейської ради Шарль Мішель перед останнім у 2022 році самітом Європейської ради.

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Новий пакет санкцій потрібно доопрацювати

Так, він зазначив, що до нового пакету санкцій мають питання не лише в Угорщині, тож його ще доопрацьовуватимуть.

Ми сподіваємося завершити роботу щодо дев'ятого пакету санкцій. Я впевнений, що це можливо, але над цим потрібно буде попрацювати у майбутні години,

– сказав Шарль Мішель.

Також він зазначив, що розраховує на зустріч Комітету постійних представників країн Євросоюзу для того, щоб 15 грудня уже змогли ухвалити рішення. Ця зустріч може відбутися паралельно із самітом Європейської ради.

Не змогли домовитися напередодні

Зазначимо, що країни-члени Євросоюзу зібралися напередодні, щоб обговорити дев’ятий пакет санкцій проти Росії, однак їм не вдалося домовитися щодо нього. Так, у Reuters повідомляють, що ввечері у середу майже вдалося наблизитися до угоди, однак деякі держави, зокрема Польща та країни Балтії, мали певні заперечення. Мовиться про спрощення проходу експорту добрив Росії через європейські порти, навіть якщо компанії з їхнього виробництва належать олігархам із чорного списку.

Так, зазначені держави переконують, що пом’якшення цих санкцій може бути використане як лазівка ​​для російських олігархів та дозволять ухилитися їм від санкцій ЄС. Натомість деякі інші держави вважають, що більш строгі обмеження можуть становити загрозу продовольчій безпеці для країн, що розвиваються.

Продовольча безпека важлива, але вона не може використовуватися як привід для послаблення санкцій для деяких російських олігархів. Щодня українці гинуть під російськими бомбами: наше завдання – рухатися вперед, посилюючи санкції, намагаючись змінити ставлення Кремля,

– заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Також у Reuters зазначають, що деякі країни-члени Євросоюзу хочуть, щоб Всесвітня продовольча програма була залучена до отримання дозволу на експорт добрив до країн, які цього потребують.

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