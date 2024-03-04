Азія допомогає Кремлю обходити санкції: WSJ про те, як дрони й чіпи з США опиняються в Росії

Попри санкції Росія продовжує отримувати компоненти для безпілотників американського виробництва. Вони надходять з Китаю торговими шляхами Центральної Азії.

Росія використовує шляхи через Казахстан та Киргизстан, щоб купувати товари подвійного призначення – тобто ті, які можуть використовуватися як у цивільному житті, так і на війні. Від початку повномасштабного вторгнення експорт таких предметів у ці країни різко зріс.

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Росія обходить санкції

Видання WSJ пише, що Росія продовжує успішно обходити західні санкції. Зокрема, це можливо завдяки відкритим кордонам, непрозорій торгівлі та посередникам. Товари, які купує Кремль, часто походять з Китаю, де вони часто виробляються американськими компаніями – у Росію такі товари потрапляють без дозволу.

Центрально-азіатський торговельний шлях особливо важливий, оскільки він забезпечує високу концентрацію товарів західного виробництва в Росію. Це ключовий шлях для мікроелектроніки, автомобільних запчастин, предметів розкоші,

– стверджують аналітики.

США та союзники ведуть перелік товарів, які можуть використовуватися Росією у війні. Зокрема, санкції поширюються на комп’ютерні мікросхеми, маршрутизатори та кулькові підшипники, які використовуються в танках. Торік у списку було 45 пунктів, у лютому додано ще п’ять.

Водночас видання пише, що з 2022 року Китай різко наростив експорт до Казахстану та Киргизстану. Експорт 45 цільових товарів зріс до 1,3 мільярда доларів у 2023 році – це на 64% більше, ніж у 2022 році. Значна частина цих товарів отримує Росія.

Згідно з відкритими данними, у 2023 році Казахстан купив у Китаю безпілотників на 5,9 мільйона доларів і експортував такої продукції до Росії на 2,7 мільйона доларів. При цьому Казахстан ніколи не був великим виробником БпЛА.

Санкції Азії проти Росії