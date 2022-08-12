Латвія продовжить лобіювати жорсткі санкції проти росії, – Лієпіньш

Латвія визнала росію державою-спонсором тероризму. Крім того, Латвія закликає країни ЄС і НАТО зробити те ж саме і продовжувати накладати на рф ще більше санкцій.

Про це 24 каналу розповів латвійський журналіст і письменник Імантіс Лієпіньш. Також він додав, що деякі лідери країн ЄС, зокрема Шольц, не підтримують санкції, які реально можуть дати результат і вплинути на країну-агресорку.

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Латвія відмовилась від російської електроенергії, відмовиться і від газу

Журналіст зауважив, що підтримка України з боку Латвії залишатиметься непохитною. І його країна вимагатиме від партнерів нових санкцій проти рф.

Латвія продовжить лобіювати жорсткі санкції проти росії, проти путіна, проти компаній у росії, які виробляють зброю і які причетні до фінансування війни,

– зазначив Лієпіньш.

До того ж, він заявив, що Латвія найближчим часом відмовиться від російського газу. І вже відключилась від російської електрики. Це Латвія збирається лобіювати і серед інших країн Євросоюзу.

А ще Лієпіньш сказав, що було б добре, аби українці підказували, що ще зробити на підтримку України і проти росії.

Закрити повністю кордон між росією і Латвією поки неможливо

Латвійський журналіст також розповів, що повністю закрити російсько-латвійський кордон неможливо. Адже сотні українських біженців з окупованих територій через росію прибувають у Латвію.

"Наприклад, люди з Маріуполя, з Донбасу до сих пір щодня їздять автобусами, автомобілями, потягами через ростов, смоленськ, москву. І потім приїжджають у Латвію з росії", – підкреслив Лієпіньш.

Утім, він додав, нині йдуть дебати, щоб закрити кордон для громадян росії. Аби вони не мали змоги прибувати до Латвії, лишатись там або вирушати в інші країни Євросоюзу.

Латвія визнала росію державою-спонсором тероризму: що відомо

Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, що спонсорує тероризм у світі. Крім того, Латвія закликала країни ЄС припинити видачу російським та білоруським громадянам віз.

Невдовзі після цього хакери атакували сайт Сейму Латвії. Але його роботу вже поновлено.

Крім того, США можуть перекинути додаткові війська до країн Балтії. Більше військових навчань з Латвією, Литвою та Естонією США проводитимуть через російську військову агресію, яка постійно зростає.

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