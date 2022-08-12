Латвія продовжить лобіювати жорсткі санкції проти росії, – Лієпіньш

12 серпня 2022 , 13:51
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Латвія визнала росію державою-спонсором тероризму. Крім того, Латвія закликає країни ЄС і НАТО зробити те ж саме і продовжувати накладати на рф ще більше санкцій.

Про це 24 каналу розповів латвійський журналіст і письменник Імантіс Лієпіньш. Також він додав, що деякі лідери країн ЄС, зокрема Шольц, не підтримують санкції, які реально можуть дати результат і вплинути на країну-агресорку.

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Латвія відмовилась від російської електроенергії, відмовиться і від газу

Журналіст зауважив, що підтримка України з боку Латвії залишатиметься непохитною. І його країна вимагатиме від партнерів нових санкцій проти рф.

Латвія продовжить лобіювати жорсткі санкції проти росії, проти путіна, проти компаній у росії, які виробляють зброю і які причетні до фінансування війни,
– зазначив Лієпіньш.

До того ж, він заявив, що Латвія найближчим часом відмовиться від російського газу. І вже відключилась від російської електрики. Це Латвія збирається лобіювати і серед інших країн Євросоюзу.

А ще Лієпіньш сказав, що було б добре, аби українці підказували, що ще зробити на підтримку України і проти росії.

Закрити повністю кордон між росією і Латвією поки неможливо

Латвійський журналіст також розповів, що повністю закрити російсько-латвійський кордон неможливо. Адже сотні українських біженців з окупованих територій через росію прибувають у Латвію.

"Наприклад, люди з Маріуполя, з Донбасу до сих пір щодня їздять автобусами, автомобілями, потягами через ростов, смоленськ, москву. І потім приїжджають у Латвію з росії", – підкреслив Лієпіньш.

Утім, він додав, нині йдуть дебати, щоб закрити кордон для громадян росії. Аби вони не мали змоги прибувати до Латвії, лишатись там або вирушати в інші країни Євросоюзу.

Латвія визнала росію державою-спонсором тероризму: що відомо

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Автор: Сергій Цигульський