Чи може Європа послабити санкції проти росії: економіст оцінив загрози

росія продовжує шантажувати Європу підвищенням цін на енергоносії. Так країна-агресорка хоче домогтися послаблення санкцій.

Відтак існують ризики, що санкції щодо росії будуть слабшати. Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Разом з тим, за його словами, коли росія щось підписує і порушує власні зобов'язання, як це трапилось із обстрілом Одеського порту, у Європи зникає черговий аргумент про те, що "з росією можна домовлятись".

Ті аргументи в Європі також існують. І коли з'являються тези про послаблення санкцій щодо росії, то такі події дуже їх пригнічують,

– пояснив Ус.

Тому, він вважає, що країни Балтії, Польща, на відміну від Франції чи Нідерландів, завжди чітко говорять про те, що про жодні послаблення не може бути й мови. Річ у тім, що вони чудово розуміють, що наступною ціллю росії можуть стати саме вони.

"Вони розуміють, що Україна воює не лише за себе", – сказав фахівець.

Тому усвідомлення того, що ці країни можуть бути наступними, зроблять все, щоб:

Україна не програла;

щоб Україна виграла;

щоб відновити нашу країну та допомагати їй.

Чи може Європа послабити санкції проти росії

Санкції проти росії слабшають