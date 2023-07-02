Основний помічник для обходу санкцій: як Казахстан сприяє Росії у війні з Україною
Попри те, що на Росію накладено чимало санкцій, її економіка досі перебуває на плаву. Це стало можливим завдяки країнам-посередникам, які допомагають агресору закуповувати всі необхідні товари.
Про це 24 Каналу розповів Мухтар Аблязов – казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану". На його думку, наявних торговельних обмежень недостатньо, і для перемоги Україні потрібна більш жорстка зовнішня політика.
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Чи достатньо санкцій наклали на Росію
Санкції Заходу безумовно вплинули на Росію. Але у 2022 році ВВП країни-агресорки впав всього на 2,2%, а у 2023-му може взагалі вирости.
Це говорить про те, що санкційні обмеження, введенні від початку війни, перестали бути ефективними.Важливо! За інформацією ГУР, найбільше в обході санкцій Росії сприяли компанії з Туреччини, Казахстану, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.
При цьому Казахстан, на думку Аблязова, є основним помічником Росії в обході санкцій. Це стосується мікросхем для ракет, радіолокаційного обладнання та по пороху.
Мухтар Аблязов про те, як Казахстан допомагає Росії: дивіться відео
Чи потрібно Україні змінити свою політику щодо Казахстану
Казахстан весь час обіцяв, що введе торговельні обмеження для Росії. Але досі цього не зробив.
"Росія є небезпечним ворогом, який переважає Україну чисельно і збройно. Тому Україні та Заходу потрібно бити по її слабких місцях – країнах-постачальниках, що допомагають агресору обходити санкції", – переконаний казахський політик.
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Україна чітко не засуджує такі країни, а намагається шукати позитив у їхній політиці щодо Росії. Мовляв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв намагається протидіяти Путіну, не визнаючи квазідержав на окупованих територіях України.
Водночас державна статистика свідчить, що Казахстан у 2022 році збільшив обсяг торгівлі з Росією.
Україна знала про те, що Казахстан допомагає Росії із закупівлею мікроелектроніки для крилатих ракет ще восени, як свідчить інтерв’ю Вадима Скібіцького італійській газеті La Repubblica. Але не зробила нічого, щоб натиснути на російського сусіда,
– зазначив Аблязов.
Якщо санкції Заходу не запрацюють ефективніше, Росія зможе вести війну проти України й надалі. Російське суспільство не помічатиме війни доти, доки вона не вдарить по його гаманцю. Сама ж російська армія має ще вдосталь законсервованої техніки й потенційно може мобілізувати більше солдатів.
Як Росія обходить санкції
- Критично важливим товаром, без якого Росія не змогла б атакувати українські міста, є мікроелектроніка для ракет. Як пояснюють аналітики, окупанти навчились купувати її через численні фірми-прокладки, створенні ще з 2014 року. На жаль, у Заходу немає рішень, які б могли повністю перекрити цей трафік.
- Росія також знаходить можливості обходити санкції в енергетиці: світ продовжує купувати російську нафту, не зважаючи на накладені Заходом обмеження.
- Для того, щоб запобігати таким випадкам, Євросоюз прописав у 11 пакеті санкцій можливість накладати обмеження на країни, що допомагають Росії обходити санкції. Однак, як попереджають експерти, ці нововведення запрацюють нешвидко.