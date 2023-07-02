Основний помічник для обходу санкцій: як Казахстан сприяє Росії у війні з Україною

Попри те, що на Росію накладено чимало санкцій, її економіка досі перебуває на плаву. Це стало можливим завдяки країнам-посередникам, які допомагають агресору закуповувати всі необхідні товари.

Про це 24 Каналу розповів Мухтар Аблязов – казахстанський політик, підприємець, лідер руху "Демократичний вибір Казахстану". На його думку, наявних торговельних обмежень недостатньо, і для перемоги Україні потрібна більш жорстка зовнішня політика.

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Чи достатньо санкцій наклали на Росію

Санкції Заходу безумовно вплинули на Росію. Але у 2022 році ВВП країни-агресорки впав всього на 2,2%, а у 2023-му може взагалі вирости.

Це говорить про те, що санкційні обмеження, введенні від початку війни, перестали бути ефективними.

За інформацією ГУР, найбільше в обході санкцій Росії сприяли компанії з Туреччини, Казахстану, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.

При цьому Казахстан, на думку Аблязова, є основним помічником Росії в обході санкцій. Це стосується мікросхем для ракет, радіолокаційного обладнання та по пороху.

Мухтар Аблязов про те, як Казахстан допомагає Росії: дивіться відео