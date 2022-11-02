Пральні машинки не допоможуть: як санкції нещадно б'ють по війську Росії на фронті

Українські військові продовжують ефективно знищувати ворога, а також відбивати його удари. А покладання Росією надії на Іран – чергове підтвердження того, що її військова машина загрузла у санкціях.

Як зазначив глава ОП Андрій Єрмак, війна – шахова партія. І в ній Україна продовжує вигравати, завдаючи ворогові нищівного удару по всіх напрямках. І мовиться не лише про безпосередні втрати росіян на фронті.

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Росія сама вже ні на що не здатна

За словами Єрмака, у військових шахах Україна завжди має бути на крок попереду. Чим наша держава і займається. Натомість Росія відкотилася на кілька ходів назад. А намагання отримати якомога більше зброї, зокрема ракет, від Ірану – чітка демонстрація цього.

Військово-промисловий комплекс країни-агресорки наразі стикається з низкою проблем через санкції, накладені на країну-агресорку. Він не може займатися розробкою двигунів. А чіпи для роботи своєї техніки росіяни змушені викручувати з пральних машин. Мабуть, саме з цією метою їх настільки жадібно вивозили окупанти.

Військова машина Росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід,

– підкреслив він.

Тим часом Україна з усіх сил старається пришвидшити постачання сучасної зброї. Крім того, президент нашої держави пропонує створити "енергетичний Рамштайн". Тож нам вдасться не лише вберегти від ворога свою енергетику, а й здолати його.

Зауважимо, що на залежності Росії від Ірану акцентували також аналітики з Інституту з вивчення війни. Укладачі звіту зазначили, що країна-агресорка за 9 місяців повномасштабного вторгнення витратила чимало ракет. Й оскільки за цей час зламати Україну не вдалося, то вона зараз гостро потребує підтримки Ірану. Останній планує передати не лише нову партію дронів-камікадзе, а й балістичні ракети.

Іран загрожує Україні і сусідам

Факт можливої у Пентагоні занепокоєні тим фактом. У ньому наголосили, що США рішуче відповість на такий крок. Водночас там зазначили, що доказів того, що це дійсно відбудеться, наразі не мають.

Що стосується тих самих ракет, то про них висловилися у ГУР МО. Речник відомства Андрій Юсов зауважив, що Росія може почати атакувати іранськими ракетами Україну вже в листопаді. Щодо дії цих снарядів, то вона все ще невідома. І говорити про можливі збитки та результативність атак можна буде лише після їх початку.

Непохитним залишається радник глави ОП Михайло Подоляк. Він звернувся до міжнародної спільноти з закликом. За його словами, Іран потрібно визнати співучасником агресії в Європі. Адже він на рівні з Росією та Білоруссю воює проти України. Хоч і не безпосередньо на полі бою.

Журналісти додали, що Іран планує напад на Саудівську Аравію. Над деякими з мечетей країни вже майорить червоний прапор помсти. Зауважимо, що востаннє його підіймали у 2020 році, після чого країна здійснила атаку баз США в Іраку.

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