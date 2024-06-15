У Росії паніка: чи був Путін готовий до жорстких санкцій Заходу
У США запровадили нові санкції проти Росії, обмеживши 300 фізичних та юридичних осіб з країни-агресорки. Попри заяви росіян, що вони нібито були до цього готові, абсолютно підготуватися до такого розвитку подій неможливо.
Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер Геннадій Гудков, додавши, що у Росії відбувся серйозний збій. Зникли механізми, які тривалий час забезпечували потреби населення.
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Наскільки дієві санкції Заходу
"У Росії паніка, стрімко виріс курс долара, а рубль знову впав. На таких панічних моментах деякі банки чудово заробляють", – зауважив Гудков.
До того ж санкції ускладнюють розрахунки, фінансові операції, але з часом росіяни знайдуть шляхи для компенсацій. Хоча ослаблення рубля, напевно, продовжиться, але головне питання в тому, чи матимуть нові обмеження довготривалий ефект. Цілком ймовірно, що ні.
Колись мені розповіли, що у Росію щосуботи прилітають два літаки зі свіжонадрукованими доларами. Їх передають у великі банки, розподіляють мережею інших банків, а далі в обмінники. Так відбувається насичення російського ринку доларами,
– розповів Геннадій Гудков.
Якщо буде вказівка відрегулювати цю ситуацію, то таке постачання можуть зупинити на місяць – два. Виникне паніка та серйозний обвал рубля. Ця можливість у Заходу зберігається.
Зараз увели санкції до низки центрів і московських бірж, тому зник механізм, який працював багато років і забезпечував потребу населення у доларах. Щодо валютного виторгу, то він не закінчиться. Ймовірно, Владімір Путін очікував такого рішення Заходу, тому дозволив експортерам його не продавати.
Не треба думати, що ми вже перемогли. Боротьба буде важкою, а противник сильний. Він зберіг приватний сектор у фінансах, та в економіці. Це дозволяє уникати товарного дефіциту й балансувати фінансові потоки,
– додав Гудков.
Фінансовий виторг все одно надходить. До того ж деякі російські товари взагалі неможливо вилучити зі світового товарообігу. Наприклад, нафту, яка є основним джерелом доходу для бюджету Росії. Сировина, яка йшла в Європу та інші країни замінена. Проте є держави, які тепер купують її у значно більших обсягах. Мовиться про Китай та Індію.
Та сама ситуація з нікелем, кольоровими металами. Як можна перестати їх купувати, якщо від них залежить світовий ринок і світове виробництво,
– додав російський опозиційний журналіст.
Це стосується низки інших товарів. Тому зараз потрібен час, щоб зрозуміти по кому саме вдарять санкції – по країні чи лише по малих виробництвах.
Санкції проти Росії: останні новини
- Нові обмеження проти країни-агресорки ввели у США. Вони стосуватимуться юридичних та фізичних осіб Росії та третіх країн, які допомагають їй вести війну. Також санкції торкнулися російського військово-промислового комплексу. Відтепер заборонено використання американського програмного забезпечення й послуг інформаційних технологій.
- Активи росіян залишаться замороженими доти, доки країна не припинить війну та не компенсує Україні всі збитки. Країни "Великої сімки" оцінили їх на суму 486 мільярдів доларів. Найбільшою галуззю, яка зазнала збитків назвали житлову. Після неї йде транспорт, торгівля, промисловість та енергетика.
- Російський Центробанк повідомив, що головною іноземною валютою на ринку стане китайський юань. Він замінить американський долар. Це відбувалося поступово ще від початку війни. Головна причина – санкції Заходу проти Росії.