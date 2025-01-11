Байден був обережний: які санкції проти Росії може запровадити Трамп

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України адміністрація Джозефа Байдена запровадила режим антиросійських санкцій. Вони мали ефект та завдали удару російській економіці. Проте згодом росіяни адаптувалися до цих викликів.

Колишній посадовець Держдепу США й ООН Девід Тафурі сказав 24 Каналу, що нині, за майже три роки війни, доводиться замислюватись, чи достатньо було зроблено з погляду економічного покарання для Росії. Водночас санкції працюють, адже саме через них виробництво озброєння для окупантів значно здорожчало.

До теми "Прощальні" санкції від Байдена: Bloomberg пояснив, чому це великий удар для Путіна

Санкції могли б бути ефективнішими

Тафурі наголосив, що з плином часу Росія навчилась ухилятися від санкцій. Вона запровадила нові системи здійснення платежів, уникаючи міжнародної банківської системи, банків США. Створила нові компанії, які продають нафту та передають комплектування для підтримки російської військової машини.

Тому виникає питання, чи дозволяють санкції закривати лазівки, створені Росією та тими, хто її підтримує. А також чи достатньо зроблено щодо обмеження джерело доходів Росії, яким переважно є продаж нафти та нафтопродуктів,

– зауважив колишній посадовець Держдепу.

США та країни G7 встановили граничну ціну на продаж нафти, що спрацювало на початку війни. Проте зараз, за його словами, також постає питання, чи потрібно було змінювати граничну ціну, тому що Москва продає нафту за ціною, що є нижчою за ринкову, але за досить високою, щоб отримувати прибуток.

Росія, на думку словами Тафурі, використовує цей прибуток для ведення війни в Україні.

До слова. Адміністрація Джозефа Байдена 10 січня оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, які є наймасштабнішими, зокрема, щодо нафтової та енергетичної галузі. Під обмеження потрапило понад 400 фізичних осіб та організацій російського енергетичного сектору. Усі вони так чи інакше забезпечують фінансування військової машини Москви.

Водночас Джозеф Байден був у складній ситуації, адже Росія – ядерна держава, а він хотів підтримати Україну, але мав бути обережним, щоб не розпочати ядерну війну,

– пояснив він.

Також адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа могла б ввести санкції проти Росії. Зокрема, завдати шкоди російській економіці, запровадивши вторинні санкції проти судноплавних і посередницьких компаній, які допомагають Росії продавати нафту.

Крім того, Трамп та його команда можуть докласти більше зусиль, щоб переконати деякі країни, зокрема Індію, не купувати російську нафту або купувати за набагато нижчою ціною, щоб Росія ледве отримувала прибуток.

Саме тут санкції могли б бути ефективнішими, щоб вдарити по Кремлю там, де він отримує свої доходи і використовує їх для виробництва зброї та закупівлю комплектування по усьому світу,

– підкреслив Девід Тафурі.

Зазначимо, що у Євросоюзі занепокоєні тим, що після своєї інавгурації Дональд Трамп може ухвалити рішення щодо скасування санкції проти Росії, які запровадив Джо Байден.

У зв'язку з цим високопоставлені чиновники Єврокомісії мають намір переглянути всі санкційні заходи, що були вживані США впродовж останніх років. Так Єврокомісія хоче визначити, як скасування санкцій проти Росії може вплинути на Євросоюз або підірвати його власні заходи.