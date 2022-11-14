США введуть санкції проти людей і компаній, які допомагають Росії купувати зброю

Сполучені Штати планують запровадити нові санкції. Це стосується осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для країни-агресорки, що веде війну в Україні.

Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен. За її словами, санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці.

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Коли США запровадять нові санкції

Як розповіла Єллен, оголошення про нові санкції заплановано на вечір понеділка.

Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям Росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль,

– заявила міністерка.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які саме технології будуть спрямовані санкції з метою припинення російських закупівель.

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Напередодні Єллен заявляла, що з боку Росії не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України.

"Я вважаю, що в контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе і може бути доречним. Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, вважали б, що деякі санкції мають залишитися в силі", – повідомила міністерка.

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